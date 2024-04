La Rai cancella Scurati, è bufera 

Alla fine, dopo una giornata di polemiche, Serena Bortone a Chesarà ha letto il monologo di Antonio Scurati che era stato bloccato dall’azienda.

Ad annunciare lo stop, in mattinata, è la conduttrice del programma, che rivela di aver appreso «con sgomento, e per puro caso», che era stato «annullato il contratto» con l'autore della trilogia bestseller su Mussolini, «senza spiegazioni plausibili». L’opposizione grida alla «censura», la Rai replica: nessun veto sullo scrittore, ma «accertamenti di natura economica e contrattuale». Si smarca la presidente del Consiglio, pubblicando integralmente il testo, «perché chi è sempre stato ostracizzato e censurato dal servizio pubblico non chiederà mai la censura di nessuno».

Dopo le 8 Bortone spiega: «Ho passato tutta la sera a telefonare, e mandare messaggi, email ma non sono riuscita ad ottenere alcuna spiegazione. Ho dovuto chiamare Scurati per spiegargli cosa era accaduto. Ma siccome ho letto ricostruzioni fantasiose e offensive, preciso che la reazione di Scurati è stata di regalarmi il testo scritto per noi autorizzandomi a leggerlo».

Le polemiche

«Telemeloni censura Scurati, la Rai spieghi», affonda Sandro Ruotolo del Pd. «La Rai torni sui suoi passi», chiedono dal M5s sollevando il caso in Vigilanza. E anche la presidente della commissione Barbara Floridia sollecita «risposte dettagliate» dall'azienda. «La Rai non è tua, datti una regolata», scrive su X Carlo Calenda rivolto a Meloni. L'azienda «è sempre più piegata a interessi di parte», dice da Avs Peppe De Cristofaro.

La replica

La risposta di Viale Mazzini è affidata a Paolo Corsini, direttore dell'Approfondimento: «Nessuna censura. Non bisogna confondere aspetti editoriali con quelli di natura economica e contrattuale». Nel mirino sarebbe finita la richiesta economica - 1.800 euro - e il rischio di fare indirettamente pubblicità alla serie Sky tratta da “M. Il figlio del secolo”, il libro premio Strega 2019 di Scurati. La Rai avrebbe pensato di ospitare lo scrittore gratis poi avrebbe provato a chiudere a 1.500 euro.

Dice la premier: «In un’Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un caso, grida al regime, la Rai risponde di essersi semplicemente rifiutata di pagare 1.800 euro (lo stipendio mensile di molti dipendenti) per un minuto di monologo».

Il testo dello scrittore sarà comunque letto in diverse piazze e teatri italiani il 25 aprile.

