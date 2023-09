La ragazza d’Ogliastra che crea lingerie,  pezzi unici ricamati  

Quattrocento metri di pizzo ricamato, un numero indefinito di cerchietti, gancetti, elastici. Un progetto originale quello di Giorgia Cabras, 25 anni di Santa Maria Navarrese: l’unica in tutta l’Ogliastra, e molto probabilmente in tutta l’Isola, ad aver creato una collezione di lingerie fatta a mano artigianalmente. Opere d’arte in mezzo al dilagare della grande distribuzione, quasi un atto di coraggio.

Una passione

L’idea arriva per caso, quando si imbatte in un video tutorial di una ragazza russa. «Dopo la visione di questo video ho provato a realizzare un reggiseno, non pensando di essere davvero in grado di realizzarlo. Poi ho comprato il corso online e ho iniziato a studiare per pura curiosità, dedicando intere giornate e nottate alla ricerca di informazioni sulla produzione, modelli e tessuti. Trovavo soprattutto video in russo, francese, cinese e giapponesi, che traducevo con Google. Provavo e riprovavo, e avendo già delle basi di cucito, anche se è un modo completamente diverso di confezionare, sono riuscita», racconta. Giorgia ha 18 anni quando, dopo una bocciatura a scuola, si trova davanti a un bivio: lavorare in campagna con suo padre o trovare un altro lavoro. In quel periodo, i pochi risparmi che riesce a mettere da parte li usa per comprare qualche abito online, ma con un budget così limitato si ritrova fra le mani, puntualmente, abiti deformi e mai della sua taglia. «Ho pensato di aggiustarli: prendevo un gessetto e tracciavo nuove linee, tagliavo e cucivo di nuovo. Li modificavo su misura del mio corpo. Questi lavoretti mi hanno aperto gli occhi: non sapevo di avere una passione, propensione, attitudine – chiamiamola come vogliamo – per la moda». A quel punto la strada è tracciata e il sogno è chiaro. A 18 anni si trasferisce, da sola, a Cagliari, dove comincia una scuola di sartoria; l’unica giovane ragazza in mezzo a un gruppo di ultracinquantenni. «Quando ho varcato la porta di quella scuola mi sono sentita inadeguata. Subito mi hanno chiesto: “Ma tu cosa ci fai qui? Quanti anni hai?”. Era etichettato come un corso da hobbysta per persone di una certa età», ricorda.

La svolta

Continua a studiare moda per tre anni in una scuola di Nuoro; dopo un tentativo di trasferimento a Milano, nel settembre dello scorso anno partecipa a un concorso di una delle scuole di sartoria più importanti d’Italia: l’Accademia dei Sartori a Roma. Per valutare la bravura dei partecipanti deve cimentarsi in una prova molto difficile: preparare il cartamodello di una giacca. Giorgia finisce tra i dieci migliori. «Non desideravo un lavoro comune, che facessero tutti. Ho sempre sognato qualcosa che mi potesse identificare e valorizzare a livello creativo. Anche da queste riflessioni nasce l’idea di offrire qualcosa di diverso. Quando mi sono accorta che il mestiere di sarta/stilista si stava espandendo, che tanti giovani stavano provando a realizzarsi in questo campo, ho pensato di buttarmi in un progetto che nella nostra zona nessuno aveva ancora offerto: una linea di lingerie fatta a mano, pezzo per pezzo», spiega.

Il laboratorio

Tra le mura del piccolo laboratorio a Santa Maria Navarrese, dove vorrebbe continuare a stare, spera di trasformare la sua grande passione in un mestiere. «Mi ritrovo con una collezione in mano e spero di riuscire a valorizzarla dopo tutto l’impegno che ci ho messo. Vorrei far indossare alle persone qualcosa di originale e artigianale, creato a mano con amore. Magari un giorno si ricorderanno di me come la ragazza che crea lingerie», conclude.

