La mutilazione dell’indice della mano destra di quest’anno non è che l’ennesimo incidente di percorso del seicentesco simulacro di sant’Efisio. Le radiografie alle quali è stato sottoposto rivelano i danni permanenti lasciati dagli infortuni che il martire ha patito in 369 anni di pellegrinaggi. Tanto che Arciconfraternita e Soprintendenza studiano soluzioni per tutelarlo. Non si esclude che già dal prossimo anno possa sfilare una copia della statua.

