La radio e la tv il giornale e i nostri social: tutti in campo 

L’importanza dello sport per il Gruppo Unione Sarda è riconosciuta da tempo con uno sforzo che negli anni è sempre aumentato. Le pagine di oggi de “L’Informatore del Giovedì” rappresentano l’ultima novità.

Ogni giorno il quotidiano in edicola vi offre notizie e cronaca sul Cagliari Calcio, ma anche su tutti gli altri sport, da inizio settimana con “L’informatore del Lunedì” sino al weekend con tanti avvenimenti che si svolgono nell’Isola o che riguardano atleti e squadre sarde oltre Tirreno.

A questo si aggiunge l’informazione “live” del sito unionesarda.it con notizie in tempo reale sullo sport regionale, nazionale e mondiale.

Videolina e Radiolina vanno in sinergia con una striscia quotidiana dedicata alle varie discipline sportive, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19. La prima televisione della Sardegna presenta la grande novità di questa stagione con Videolina Tg Sport. ogni domenica alle 21 sarà lo studio del Tg a fare da cornice al nuovo format sportivo con Mariangela Lampis.

E poi Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio, che vi offre in esclusiva le radiocronache delle partite della squadra rossoblù con Lele Casini e i post partita, oltre allo storico “A Voi la Linea” il lunedì dalle 14.30 alle 15, la mezz’ora “di terapia” per i tifosi. Confermato anche l’appuntamento del mercoledì con il podcast “90 secondi più recupero”. E per ultimi, e non per importanza, i social, con le pagine ufficiali di Unione Sarda, Videolina e Radiolina piene di contenuti, video, foto. Il modo più diretto di conoscere la nostra informazione sportiva.

