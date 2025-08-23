La radio del Cagliari 

Torna il campionato di calcio di Serie A e Radiolina, come sempre, scende in campo per raccontare, in esclusiva live, le partite del Cagliari. Con una piacevole novità, perché la conduzione della trasmissione è affidata, da questa stagione, al caposervizio delle pagine sportive de l’Unione Sarda Carlo Alberto Melis. Con lui, immancabile, la voce del calcio di Radiolina, Lele Casini, sia per le gare alla Unipol Domus che per quelle in trasferta dei rossoblù. Trenta minuti prima della partita, l’immediata vigilia e le ultimissime dai campi e, dopo la diretta integrale, un’ora di commenti, interviste e i messaggi dei tifosi. Oggi alle 18 la prima diretta, Melis e Casini dagli studi di Radiolina per una stagione all’insegna del grande calcio.