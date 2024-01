La raccolta per i gatti della colonia 

Anche Anteas si mobilita per aiutare la colonia felina all’interno del parco di Molentargius, dalle parti di via Don Giordi.

L’associazione da tempo in prima linea per tendere una mano di aiuto ad anziani soli, disabili e bisognosi, ha deciso di non voltare lo sguardo nemmeno davanti agli animali in difficoltà. Per questo chi lo volesse, può portare nella sede di via Rossi Vitelli coperte e cibo la mattina lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e la sera martedì e giovedì dalle 16 alle 19.Intanto continuano le attività dell’associazione compresa quella del taxi solidale che nei mesi scorsi aveva rischiato di fermarsi per mancanza di autisti. Il servizio è nato con lo scopo di accompagnare, in determinati giorni e su prenotazione, anziani, disabili ma anche tutti quelli che ne hanno necessità, a fare le visite mediche negli ambulatori e negli ospedali o anche a sbrigare pratiche e commissioni.

