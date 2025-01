La raccolta differenziata continua a crescere  Riciclo al 76% nell’Isola, record a Carloforte 

La Sardegna si conferma punto di riferimento nazionale per la gestione del ciclo dei rifiuti. L’Isola presenta infatti performance che anticipano gli obiettivi previsti per il 2029: quando sarà necessario gestire con la raccolta differenziata l’80% dei rifiuti solidi urbani. Una tendenza utile per la salvaguardia dell’ambiente e alla base di una economia circolare capace di alimentare un giro di affari sempre più rilevante.

Le statistiche

Gli uffici della Regione hanno diffuso i dati relativi al 2023: anno che a livello sardo ha visto una percentuale di raccolta differenziata pari al 76,46%, contro il 75,8% del 2022. Tra le zone con i risultati più rilevanti si segnalano la Provincia del Sud Sardegna e la Provincia di Oristano, che hanno registrato rispettivamente il 79,7% e l‘81,5%. Anche la Città Metropolitana di Cagliari ha ottenuto risultati significativi, raggiungendo il 78,2% ed evidenziando margini di crescita.

Guardando alla dimensione comunale, spicca il primato di Carloforte. Sull’Isola di San Pietro l’89,46% dei rifiuti è stato oggetto di raccolta differenziata. Numeri record anche per Palau (88,31%, il comune con il dato più alto della Provincia di Sassari), Gonnostramatza (85,04%, il comune con il dato più alto della Provincia di Oristano), e Villaputzu (88,03%). Settimo San Pietro svetta invece nella Città metropolitana di Cagliari: qui la raccolta differenziata ha raggiunto l’83,87%. L’assessora regionale della Difesa dell’ambiente, Rosanna Laconi, ha salutato positivamente i dati: «Questi risultati straordinari sono motivo di orgoglio per la Sardegna. Dimostrano che la nostra Isola è in grado di porsi come modello per il resto del Paese, grazie all’impegno congiunto di istituzioni, amministrazioni e cittadini».

Le difficoltà

Una nota diffusa dalla Giunta regionale evidenzia anche il neo rappresentato da Sassari. Il capoluogo turritano sconta infatti ritardi sul fronte dell’implementazione del ciclo dei rifiuti: «Nonostante i numeri incoraggianti, permangono alcune sfide, come dimostra il caso del Comune di Sassari, che ha registrato ritardi nella piena attuazione del servizio di raccolta differenziata, attestandosi al 60,96%».

«Il dato non ci coglie di sorpresa, siamo impegnati a invertire la rotta», spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente di Sassari Tore Dau.

La Sardegna non può però permettersi di cullarsi sugli allori; il Veneto e l’Emilia-Romagna sono state infatti capaci di raggiungere tassi di incremento della raccolta differenziata che consegnano ai loro territori il ruolo di leader. Anche per questo motivo l’esponente della Giunta Todde garantisce l’attenzione dell’esecutivo: «È un impegno verso le generazioni future, affinché la nostra Isola resti esempio di equilibrio tra progresso e rispetto per l’ambiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA