La raccolta della generosità 

«Anche un barattolo di pelati e una scatoletta di piselli sono un dono importante per le famiglie in difficoltà». Giorgio Falchi, promotore della raccolta alimentare “Miracolo di Natale”, esprime soddisfazione per il bilancio della giornata organizzata dall nuova Pro loco Tortolì-Arbatax con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni culturali. Sono stati raccolti venti quintali di beni di prima necessità, che verranno distribuiti dalla Caritas. «Donare - prosegue Falchi - è un gesto unico dal valore immenso. Bastano pochi centesimi che non fanno la differenza al portafoglio delle famiglie, ma per i bisognosi sì». Il gruppo di volontari si è ritrovato in piazza Rinascita, dividendosi i compiti tra i vari negozi della grande distribuzione. All’iniziativa hanno partecipato anche l’assessore dei Servizi sociali, Irene Murru, e Francesca Melis della Nuova Pro loco. (ro. se.)

