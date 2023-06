«La raccolta dei rifiuti zoppica» 

Nessuna busta (per ora) e nessun mastello distribuito agli utenti dalla Cosir, la ditta che dallo scorso dicembre gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E in più il secco - contrariamente a quanto accadeva sino allo scorso mese – viene ritirato una sola volta la settimana. Per questo il gruppo di minoranza Obiettivo Muravera guidato da Gianfranco Sestu ha presentato una istanza di accesso agli atti. «Lo abbiamo fatto – mettono in evidenza i consiglieri – per avere maggiori informazioni sul capitolato d’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti gestito dal primo dicembre scorso dalla Cosir. Contiamo di poter dare risposta a tutte le richieste che stanno facendo i cittadini in merito alla mancata distribuzione ad oggi di buste e mastelli, alla riduzione ad un solo ritiro della frazione del secco, al posizionamento strategico delle isole ecologiche nella località di Costa Rei e nelle borgate». Tra le novità anche lo stop all’utilizzo dei sacchi neri per il secco: tanti residenti però lamentano una comunicazione tardiva e (anche) il fatto di aver in casa grandi scorte di sacchetti neri.

La richiesta

L’amministrazione comunale chiede un po’ di pazienza: «Pian piano – spiega l’assessore all’Ambiente Fabio Piras – si sta entrando a regime. Serve del tempo, a breve verranno distribuiti i mastelli e le buste come prevede il capitolato». Piras aggiunge che tra Comune e ditta «si stanno definendo alcuni importanti dettagli che porteranno ad un maggiore controllo da parte nostra». Quanto al ritiro del secco una sola volta la settimana «praticamente in tutta Italia funziona così, e cioè il ritiro del secco è previsto una volta la settimana. In ogni caso cercheremo di venire incontro alle esigenze dei cittadini, in particolare degli operatori commerciali durante la stagione estiva». Non c’è, infine, ancora una data per l’apertura delle quattro isole ecologiche a Costa Rei «ma possiamo dire – conclude Piras – che saranno attivate a breve».

L’accordo

Cosir e Comune lo scorso mese hanno siglato, fra l’altro, un patto per arginare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Patto che prevede il posizionamento di fototrappole nelle aree dove si registrano le maggiori criticità. “I soggetti fotografati e individuati – ribadisce il sindaco Salvatore Piu – saranno sanzionati e denunciati per danno ambientale”.

