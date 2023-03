La rabbia oristanese  con tremila manifestanti 

«La sanità non si tocca, la difenderemo con la lotta». È un grido di rabbia mista a disperazione quello che ieri si è levato alto dalle vie di Oristano. Quasi in tremila hanno risposto all’appello del comitato “Sos Barbagia-Mandrolisai” per denunciare il progressivo smantellamento del sistema sanitario pubblico. Ad aprire il lungo corteo partito da Samugheo (circa duecento auto), un carro funebre a simboleggiare un sistema assistenziale ormai moribondo, senza medici di base, con liste d’attesa infinite e con i Pronto soccorso al tracollo. Niente trattori, la Questura non ha autorizzato l’ingresso in città dei grossi mezzi agricoli come era stato previsto, ma tanti striscioni, fischietti e megafoni per rivendicare il diritto alla salute. L’arrivo in via Lussu, dove i manifestanti si sono uniti ai comitati, alle associazioni e a tanti cittadini oristanesi per proseguire a piedi la manifestazione.

La protesta

In marcia persone di ogni età: dagli ultranovantenni, che hanno lasciato per un giorno la casa di riposo pur di unirsi al coro di protesta, fino ai più piccoli, rimasti senza pediatra nel vortice delle razionalizzazioni. Un lungo applauso ha accompagnato il passaggio davanti all’ospedale San Martino «per tutti i medici e gli operatori sanitari che nonostante i tagli e i turni massacranti fanno il possibile per garantire i servizi», hanno urlato gli organizzatori. Tra bandiere, cartelloni e slogan ripetuti senza sosta, il fiume di persone si è snodato lungo piazza Manno, via Duomo, piazza Eleonora, piazza Roma e via Cagliari. Tappa finale in via Carducci, sotto gli uffici della Asl 5. «Non è una manifestazione contro l’assessorato regionale alla Sanità - ha chiarito Bachis Cadau, coordinatore del comitato Sos Barbagia-Madrolisai - non abbiamo colori politici, vogliamo risposte concrete ai problemi dei nostri territori: questo è solo l’antipasto».

I sindaci

In corteo, con la fascia tricolore anche molti sindaci. «Siamo stati abbandonati alla deriva - ha dichiarato Antonio Pili, primo cittadino di Allai - dobbiamo avere il coraggio di dire basta e di riappropriarci del nostro ruolo di cittadini, non possiamo più sonnecchiare». Rivendica soluzioni concrete anche il sindaco di Fordongianus, Serafino Pischedda. «Ci eravamo illusi di vivere in un Paese civile - ha detto - avevamo strade e medici. Oggi non abbiamo più nulla». A Ula Tirso, ha raccontato al microfono il sindaco Danilo Cossu, la popolazione è senza medico di base dall’agosto 2021. «Ho fatto qualsiasi cosa per rivendicare il diritto dei miei concittadini - ha aggiunto - ben venga l’aumento dei posti nella facoltà di medicina, ma non possiamo aspettare sei anni per avere le cure, in sei anni si muore».