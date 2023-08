La rabbia di Trump dopo l’arresto 

Washington. Donald Trump contrattacca sul quarto arresto ad Atlanta postando sui social la sua storica “mugshot” in carcere - prima foto segnaletica per un ex presidente americano - e usandola per i gadget della sua campagna già in vendita online, dalle tazze alle t-shirt (47 dollari, come il numero del prossimo presidente).

«Interferenza elettorale. Mai arrendersi» è lo slogan che accompagna la foto con un link per la raccolta fondi anche su X, l'ex amata piattaforma Twitter dove il tycoon è tornato a oltre due anni dal bando per aver incitato l'assalto al Capitol. Il suo account era stato ripristinato lo scorso novembre dal neo patron Elon Musk ma Trump aveva spiegato di voler rimanere sul suo social Truth, cui lo legava peraltro un accordo di esclusiva, scaduto però in giugno.

Ora è in piena campagna per la rielezione e ha bisogno di un megafono più potente, oltre che di maggiori fondi per pagare i conti legali stellari di quattro processi: su X ha ancora oltre 86 milioni di follower, contro i 6 milioni su Truth, e ha già incassato oltre 100 milioni di visualizzazioni.

Da vedere comunque se tornerà anche a cinguettare in modo compulsivo su quella piattaforma che ha contribuito al suo successo politico, come sogna Musk per rilanciare un social in crisi e sempre più controverso.

Nel frattempo già sbanca l'hashtag #Trumpmugshot. Nonostante la spavalderia, comunque, l'ex presidente ha ammesso in un'intervista che l'arresto nel famigerato carcere di Atlanta per la tentata sovversione del voto in Giorgia nel 2020 è stato «un'esperienza terribile», anche se è stato trattato «gentilmente. Non avevo mai sentito la parole foto segnaletica, non me l'hanno insegnato alla Wharton School of Finance. È un'esperienza molto triste ed è un giorno molto triste per il nostro Paese», ha detto. «Quello che vogliono fare è provare a logorarti. Stanno facendo una cosa assolutamente orribile. Non ho mai visto niente del genere. Questo è un paese del Terzo Mondo», ha tuonato, dopo aver denunciato una «giustizia farsa».

Che cominci a tremare davvero lo dimostra la notizia che il 4 agosto scorso ha venduto per 422 milioni di dollari la sua lussuosa residenza di Mar-a-Lago in Florida, la Casa Bianca d'inverno, quando era presidente. Anche se, secondo alcuni media, il tycoon potrebbe semplicemente aver trasferito la villa a un'organizzazione di proprietà del figlio maggiore, Donald Trump Jr, nel timore di eventuali sequestri giudiziari.

Intanto il tycoon sta trasformando la foto segnaletica, che per qualsiasi altro sarebbe stata la fine di ogni avventura politica, non solo in un gadget elettorale ma in un simbolo della sua presunta persecuzione giudiziaria, un manifesto programmatico, un piano di battaglia.

