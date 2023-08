La rabbia di Solinas dopo il voto segreto In bilico 2 assessore 

Christian Solinas non intende passare sopra lo sgarbo dei franchi tiratori. A pochi giorni dal voto in Aula che ha estromesso il nuovo ospedale di Cagliari dall’accordo di programma Regione-Comune, la crisi in maggioranza è tutt’altro che rientrata. Secondo alcune indiscrezioni, il governatore starebbe pensando seriamente di estromettere dalla Giunta gli assessori espressione di quello che, a caldo, lui stesso ha definito «manipolo di voltagabbana».

Centristi nel mirino

Dopo che Antonello Peru ha rivendicato il voto a favore dell’emendamento di Francesco Agus (Progressisti), sono calate vertiginosamente le quotazioni dell’assessora all’Industria Anita Pili, indicata a Solinas dal fondatore di Sardegna 20Venti Stefano Tunis che, proprio con il consigliere di Sorso, ha dato vita al progetto di Sardegna al centro 20Venti. Non sarebbe l’unica a rischiare. A quanto pare, sarebbe traballante anche la poltrona di Ada Lai (quota Forza Italia).

Azzurri critici

Non c’è alcuna certezza sulla presenza di consiglieri azzurri tra gli otto o più che hanno fatto andare sotto la maggioranza, certo è che nelle ultime settimane il governatore non ha avuto da Forza Italia il sostegno che cercava. Il deputato Pietro Pittalis è stato molto duro, parlando di gestione del tutto fallimentare sul fronte della Sanità e dei Trasporti. E lo stesso coordinatore regionale e deputato Ugo Cappellacci non ha mai nascosto il disappunto per i ritardi nell’azione dell’Esecutivo. Non sembra in nessun modo in discussione, invece, il ruolo dell’altro assessore di FI, il vicepresidente e responsabile del Bilancio e della Programmazione Giuseppe Fasolino.

Se Solinas passasse dalle intenzioni ai fatti, rimuovendo Pili e Lai, avrebbe davanti due strade: la sostituzione immediata delle uscenti, oppure l’assunzione dell’interim a Industria e Lavoro. In questo secondo caso, però, il presidente non rispetterebbe l’obbligo di garantire la parità di genere (su dodici assessori, almeno quattro devono essere donne), anche se solo per gli ultimissimi mesi di legislatura.

Verso le regionali

Il nuovo terremoto in Giunta andrebbe a sovrapporsi alle trattative per la scelta del candidato presidente alle regionali di febbraio 2024. Solinas è il nome indicato dalla Lega di Matteo Salvini, i centristi di Peru e Tunis non hanno mai nascosto di essere alla ricerca di discontinuità. Da parte sua, attraverso Cappellacci, Forza Italia ha sempre fatto notare che la partita per la scelta del candidato è tutt’altro che chiusa. E Fratelli d’Italia? Il partito che tutti si aspettano possa indicare un nome alternativo per le regionali, non ha tuttavia contribuito ad affossare Solinas con il voto segreto.

Sonni tranquilli

E infatti l’assessore all’Ambiente Marco Porcu non è a rischio. E probabilmente non lo sarebbe in ogni caso, considerato che il partito di Giorgia Meloni, a dispetto del consenso, non ha mai avanzato pretese su una seconda casella in Giunta. Può stare tranquillo anche Aldo Salaris, assessore agli Enti locali e coordinatore del partito dei Riformatori che, sulla questione dei nuovi ospedali, è riuscito a fare sintesi con la posizione del governatore. Lo stesso vale per l’Udc rappresentata in Giunta da Andrea Biancareddu (Pubblica Istruzione): sinora, d’altro canto, lo scudo crociato non ha preso parte ad alcuno dei tavoli organizzati da Tunis e Peru in vista delle elezioni regionali.

