La rabbia di Sighel ma la staffetta “vede” la medaglia  

MILANO. Nella giornata senza medaglie per l’Italia ai Giochi di di Milano Cortina, c’è una promessa di podio che arriva dallo short track. La staffetta donne avanza nei 3mila metri donne. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel hanno concluso la semifinale al secondo posto dietro l'Olanda e si qualificano per la finale in programma mercoledì sera.

I 1500 metri uomini

Le amarezze per l’Italia sono arrivate dai 1.500 metri uomini. Un’altra delusione per Pietro Sighel, già squalificato nei 1000 metri. Nel suo quarto di finale l'azzurro è stato coinvolto, mentre era in terza posizione, in una caduta provocata da una spinta dell'atleta olandese che si trovava primo sul pattinatore ucraino secondo: quest'ultimo ha travolto Sighel, subito dietro di lui. Al termine della prova, la giuria ha riammesso l'ucraino alle semifinali in quanto penalizzato dalla spinta dell'olandese, ma non l'azzurro.

Dopo l'eliminazione Sighel, in semifinale sono usciti di scena anche Luca Spechenhauser, terzo nella prima delle semifinali, e Thomas Nadalini. La decisione della giuria di riammettere il cinese Liu, danneggiato dal giapponese Miyata, ha tolto il posto in finale al migliore terzo classificato, Spechenhauser, che ha poi dimostrato la propria forza vincendo la finale B. Squalificato per un cambio di corsia Nadalini, che aveva chiuso terzo la sua semifinale. Nella finale, caratterizzata da diverse cadute, l'oro è andato all'olandese Jens van 'T Wout, che dopo i 1.000 metri si è preso anche i 1.500, davanti al coreano Daeheon Hwang e al lettone Roberts Kruzbergs.

I 1000 metri donne

Arianna Fontana era tornata in pista prima (dopo l'oro nella staffetta mista e l'argento nei 500), ni quarti dei 1.000 metri donne, vincendo la sua batteria col tempo di 1'30''638, con la canadese Brunelle alle sue spalle. Avanzano anche Elisa Confortola, che ha vinto la propria batteria in 1'28''300, e Chiara Betti: chiusa la qualifica al terzo posto, il suo 1'27''835 è stato il miglior tempo tra quello delle quattro migliori terze che vengono ripescate.

