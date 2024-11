Va avanti in via Roma il presidio della rete di Pratobello che, per domani, ha promosso una manifestazione a Saccargia contro il progetto per le nuove pale eoliche accanto alla basilica. In Consiglio passa all’unanimità un emendamento di Paolo Truzzu (FdI) che richiama lo Statuto, ma restano tutte le perplessità sull’efficacia per fermare la speculazione energetica del provvedimento in discussione.

