La rabbia di Kekko, la scelta delle giurie, il potere alle donne 

Le giurie che non vanno mai bene, le collane strappate, la top five al maschile, la “manina” che ritocca la scaletta. Le polemiche fanno parte del dna di Sanremo, anche quando non ci sono scandali: gli unici a litigare, si narra, sono stati Lucio Corsi e Topo Gigio. Ma nessuno, né umano né roditore, si è fatto male.

Sfuriata di Kekko Silvestre dei Modà, che esce da questo Festival con le ossa rott" dopo una brutta caduta che gli ha causato una frattura alle costole. Kekko lamenta il gap tra il televoto, in cui tutto sommato non sono andati male, e la sonora bocciatura di giornalisti e radio. «Non accetto di farmi umiliare davanti al nostro pubblico», è il grido di dolore.

La giuria è sempre un tasto dolente a Sanremo: non andava bene l'anno scorso, quando sala stampa e radio premiarono Angelina Mango su Geolier. E anche stavolta c'è chi storce il naso su Olly, prediletto dal pubblico sovrano rispetto a Lucio Corsi, come stabilito dal regolamento di Carlo Conti che ha riassegnato più spazio al televoto. Ancora. A favorire il balordo nostalgico vincitore, è un altro dei retropensieri che circolano in queste ore, ci sarebbe stata una posizione fortunata in scaletta: il magico numero 15, che fu assegnato anche ai suoi predecessori Marco Mengoni e Angelina Mango, entrambi come lui rappresentati dalla super manager e regista del loro successo, Marta Donà.

La maledetta pubblicità occulta, poi: Tony Effe sbrocca perché qualcuno gli ha impedito di sfoderare una collana (più una catena da bicicletta) in oro giallo del valore di oltre 70mila euro. Amareggiato anche Johnson Righeira, costretto a cantare al duetto coi Coma_Cose con la maglietta al contrario: sopra c'era la scritta "Se ti conosci ti eviti". Nessun marchio riconoscibile ma le vie della censura Rai sono infinite. Infine, le famigerate quote rosa. Giorgia finisce sesta e vanno peggio le sue colleghe: meno rappresentate, con progetti musicali che non convincono. Usciamo dalla gara? Nell’arco di 75 edizioni, solo 6 sono state le conduttrici. E nessuna mai ha avuto la direzione artistica, il ruolo decisionale più importante in assoluto. E questo, tra tanto fumo, merita una reale riflessione.

