La rabbia di Cucca: «Infangati i nostri nomi» 

«Personalmente la ritenevo e continuo a reputarla un’idiozia». Comincia così la risposta di Giuseppe Luigi Cucca sul “caso Todde”. L’ex senatore e leader di Azione in Sardegna era ospite di Giuseppe Deiana a Caffè Corretto su Radiolina, per parlare di Amministrative a Nuoro, dove Cucca potrebbe correre da candidato sindaco con il centrodestra. Poi la domanda sul fatto che il M5S ha legato la sua figura a quella della sorella Gemma Cucca, presidente della Corte d’appello di Cagliari e firmataria dell’ordinanza-ingiunzione con cui è stata chiesta la decadenza di Todde. Per il partito della presidente ci sarebbe un disegno anche politico dietro il provvedimento.

Cucca ha detto ancora: «Rinnegare quarantacinque anni di professione da magistrato, arrivando ai vertici – è stato il riferimento alle accuse contro la sorella – vanno considerate sciocchezze. Grazie a Dio, ci conoscono». L’ex parlamentare non ha nascosto di essere «profondamente amareggiato da chi ha usato impunemente il mio nome» e si è chiesto: «A che pro? Perché avrei dovuto interessarmi a una cosa del genere? Qualcuno mi dovrebbe dire questo. Perché non ho fatto parte di quella coalizione? Fortunatamente mi riservo la libertà di decidere, tra l’altro non da solo perché credo nel gioco di squadra. Personalmente» le accuse «mi sembrano una sciocchezza per cercare di coprire gli errori pessimi che sono stati fatti. Poi vada come deve andare, c’è un ricorso aperto».

