La rabbia delle famiglie degli ostaggi 

Tel Aviv. La nuova offensiva israeliana nella Striscia di Gaza trova la risposta di Hamas e degli Houthi, che per la prima volta in due mesi hanno fatto scattare le sirene dell’allarme antiaereo prima a Tel Aviv e poi a Gerusalemme con il lancio di missili e razzi contro le due città. Così si chiude definitivamente la stagione della fragile tregua nell’enclave palestinese, rotta dall’Idf con una rinnovata campagna militare che conta già oltre 500 morti da martedì, di cui 190 bambini secondo la Protezione civile di Gaza. E che tornerà a spingersi fino ai confini sud della Striscia, con l’esercito ebraico che ha annunciato di aver allargato le operazioni di terra fino a Rafah.

Intanto, l'indignazione delle famiglie degli ostaggi si è riversata nelle piazze di Israele, dove si moltiplicano le manifestazioni per chiedere al governo di fermare la guerra e concentrarsi sulla liberazione dei rapiti ancora in mano ai terroristi e per protestare contro la decisione di Netanyahu di silurare il capo dello Shin Bet Ronen Bar, tanto da spingere l’esecutivo a rinviare il voto sul suo licenziamento. A Gerusalemme, i cortei sono sfociati in scontri, con i manifestanti che hanno tentato di sfondare le barriere di sicurezza e la polizia che ha risposto con idranti e gas maleodorante.

A Tel Aviv, le sirene dell’antiaerea sono scattate nel cuore della notte «in seguito al lancio di un missile in arrivo dallo Yemen», ha riferito l’Idf. Poco dopo, gli Houthi hanno rivendicato il lancio di un missile ipersonico contro l’aeroporto Ben Gurion. A metà giornata, l’allarme è tornato a risuonare in città insieme alle esplosioni dell’Iron Dome, stavolta per il lancio di tre razzi da Gaza verso il centro di Israele, mentre in serata un nuovo attacco degli Houthi ha preso di mira Gerusalemme. Nel rivendicare il raid su Tel Aviv, Hamas ha parlato di una risposta ai «massacri sionisti contro i civili» nella Striscia: secondo le autorità dell’enclave, i bombardamenti israeliani hanno già provocato centinaia di vittime. Ma «non ci fermeremo», ha assicurato il ministro della Difesa Israel Katz. Così, dopo l’offensiva nel nord e nel centro dell’enclave, «i soldati dell’Idf hanno avviato un’operazione di terra nel quartiere di Shaboura a Rafah, distruggendo infrastrutture terroristiche», ha dichiarato il portavoce dell’esercito, aggiungendo che le forze stanno espandendo le attività nel sud della Striscia di Gaza. Il presidente americano Donald Trump «sostiene Israele e le azioni intraprese negli ultimi giorni», ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

