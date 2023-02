La rabbia dei sindaci: «Situazione scandalosa» 

«È una vergogna, le persone rischiano di morire, soccorse troppo tardi o addirittura mai». È l'appello dei sindaci del Cagliaritano, preoccupati per la situazione nei pronto soccorso con le ambulanze bloccate. Giovedì scorso il picco: più di dieci mezzi bloccati negli ospedali di Cagliari (nove al Santissima Trinità), con divieto di trasportare il paziente dentro l’ospedale.

«Se le ambulanze sono costrette a stare per ore al pronto soccorso, porzioni vaste di territorio sono scoperte», spiega Pier Paolo Emmolo, presidente del Soccorso. «La sera a Decimomannu c'era stato un incidente ed è dovuta intervenire un'ambulanza di Domusnovas: in zona non ce n'erano. Ha impiegato più dei venti minuti stabiliti per i soccorsi: aggiungiamo l'attesa in ospedale e capiamo che la gente rischia». La stessa sera un'altra ambulanza è “rimbalzata” da Domusdemaria a Cagliari, perché non c'è n'erano altre libere.

«Il nostro è un grido disperato", esordisce Massimo Pinna, sindaco di Villasor, «la sanità è allo sbando, i cittadini rischiano. Si deve intervenire subito». Condivide la sindaca di Decimomannu, Anna Paola Marongiu: «Non si può andare avanti così, senza la sicurezza di poter essere salvati. Siamo molto preoccupati e amareggiati». Chiude il primo cittadino di San Sperate, Fabrizio Madeddu: «È una vergogna, ma tristemente è anche cosa nota. Attendere otto ore in ambulanza è troppo». Intanto si rincorrono voci di casi al limite: pazienti che rinunciano alle cure per paura e feriti gravi arrivati in auto all'ospedale. Forse si attende il morto.