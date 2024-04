La rabbia dei sindaci: è una vergogna 

Vergognoso essere arrivati sino a questo punto, con il Sarrabus diviso da un ponte chiuso per lavori (che vanno a rilento) da oltre quattro mesi e Villaputzu isolata. Lo ribadiscono con forza i sindaci di Muravera, San Vito e Castiadas (tutti solidali col collega di Villaputzu) manifestando un cauto ottimismo sulla possibilità della realizzazione di un guado con i tubi, come da progetto proposto da tempo dal Comune di Villaputzu. «Mi auguro che venga fatto al più presto - dice il primo cittadino di Muravera Salvatore Piu - nutro però qualche perplessità circa la reale disponibilità di soldi da parte della Provincia, l’ente che dovrebbe fare i lavori. Sono fatto così, finché non vedo non credo». Di certo «si deve percorrere qualsiasi strada pur di trovare una soluzione, è insostenibile dover fare quaranta chilometri al posto di tre per andare e tornare da Villaputzu».

Il progetto dei tubi per il guado «è senz’altro una buonissima notizia - aggiunge il sindaco di Castiadas e presidente dell’Unione dei Comuni Eugenio Murgioni - io però mi pongo una domanda: come mai oggi è possibile realizzare il guado mentre sino a poco tempo fa ci era stato detto che le norme non lo consentivano?». Stessa considerazione del sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi «ma adesso - dice - l’unica cosa che conta è realizzare il guado e poi, come soluzione definitiva, la bretella a Sant’Angelo». Il guado, infatti «lenirà i disagi che prima i villaputzesi e poi anche gli altri sarrabesi stanno vivendo».

