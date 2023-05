La rabbia dei sindaci: «È una catastrofe» 

La rabbia dilaga, va a braccetto con lo sconforto. «Le cavallette sono arrivate alla periferia di Ottana, dalle parti del campo sportivo. Sarà una devastazione senza precedenti. Perché Laore non aumenta le forze in campo? Servono urgentemente nuovi mezzi, più uomini: altrimenti, prepariamoci al peggio». Il sindaco Franco Saba fa capire il dramma, teme che la situazione sia oramai irrecuperabile. La prima cittadina di Noragugume, Rita Zaru, cerca invece di mantenere la calma, sebbene le istantanee in arrivo dalle campagne non confortino: «Le cavallette ci sono, sono in grande numero, ma stiamo ottenendo dei risultati. Certo, adesso occorre intensificare le operazioni sul territorio».

Malcontento dilagante

La preoccupazione abbonda, serpeggia tra le campagne e invade i centri abitati. Le locuste si fanno minacciose. Sono diversi i paesi coinvolti. I numeri snocciolati dalla centrale operativa di Laore, allestita nel territorio di Noragugume, svelano impegno ma raccontano pure un’enorme montagna che appare quasi impossibile da scalare. Al momento sono 1746 i punti trattati dai disinfestatori, a partire dal 20 marzo; 2555, invece, sono i punti dove sono state monitorate le schiuse delle uova delle cavallette; infine, 456 sono le segnalazioni arrivate nell’applicazione dedicata Deomarco, mentre 485 gli ettari di territorio “indagati”. «La situazione è preoccupante, non è certo un “Carnevale di Rio”», commenta Rita Zaru: «Eravamo comunque consapevoli che non sarebbe stata una passeggiata, tanto meno un problema da risolvere in un’unica stagione. È una guerra, ma non ci possiamo arrendere. Non so con questa campagna condotta da Laore quante cavallette riusciremo ad ammazzare. So per certo, però, che non dobbiamo perdere la calma. Non ci possiamo accanirci su Laore: stanno facendo il possibile con gli uomini e i mezzi che hanno a disposizione», prosegue. «Chiediamo che le forze in campo vengano aumentate. Più macchine per le disinfestazioni e meno “scouting”, il monitoraggio oramai non serve più». Il primo cittadino di Ottana, Franco Saba, avvalora: «Bisogna tenere conto di un dettaglio: oggi stanno facendo una media di 40 disinfestazioni al giorno. Ecco, a mio avviso avrebbero dovuto farne almeno un centinaio, per poter fronteggiare tutte le segnalazioni ricevute. Solo così potremmo provare ad arginare l’invasione. Dobbiamo fare il massimo entro il 20-25 di maggio. Tentare tutto il possibile, prima che le locuste inizino a volare. Altrimenti, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche».

Budget e timori

I sindaci chiedono che la lotta alle cavallette possa contare su una squadra più corposa. Uomini e mezzi da aggiungere all’attuale rosa messa in campo da Laore e coordinata dal direttore Marcello Onorato. «Ho paura che il budget annuale destinato dalla Regione per contrastare il fenomeno sia terminato», sussurra la prima cittadina di Noragugume: «L’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, aveva parlato di 4 milioni di euro. In queste ore ho chiesto che venissero inviati almeno 20 nuovi mezzi, però mi è stato negata categoricamente la possibilità. Da qui nascono le mie preoccupazioni». Franco Saba conclude: «Il mio appello lo rivolgo a all’agenzia Laore, al suo direttore Marcello Onorato: deve ascoltare le richieste dei sindaci. Siamo stati chiari, da quasi un mese chiediamo più disinfestatori. Ma la situazione non cambia». Anzi, peggiora.