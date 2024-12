La rabbia dei pescatori si abbatte su Cagliari 

I pescatori dell’Oristanese stamattina sono in viale Trento, a Cagliari, per protestare contro la Regione: chiedono urgenti interventi a tutela degli stagni, in totale abbandono per la mancanza di manutenzione e non solo.

La mobilitazione

Con i pescatori che lavorano negli stagni di Cabras, Santa Giusta, Marceddì e Arborea, per un totale di 5.600 ettari di lagune, ci saranno le principali organizzazioni del settore: Agci Agrital, Legacoop, FedAgriPesca e l’associazione Armatori Sardegna. Un coro di no all’interramento dei canali, alla proliferazione di specie invasive come il granchio blu ma soprattutto vogliono capire come mai gli interventi previsti dalla legge regionale del 2021, con uno stanziamento di 6 milioni di euro, non sono mai stati avviati. «Da anni chiediamo la pulizia del canale 17 ma nulla è stato fatto, nonostante le manifestazioni – denuncia Antonio Loi, presidente della cooperativa di Marceddì – Senza ossigeno la laguna prima o poi si trasformerà in una distesa di pesci morti». È nelle stesse condizioni lo stagno di Cabras dove i pescatori sono in attesa di una pulizia straordinaria.

I cormorani

Oggi a Cagliari si parla dell’invasione dei cormorani, che mangiano anche dieci chili di pesce in un mese, e del metodo utilizzato per il censimento: «Ai danni ambientali e alle loro ripercussioni sulla produttività degli stagni, si sommano quelli da fauna selvatica - scrivono le associazioni - Occorre una legge che definisca regole certe per censire in maniera corretta la loro presenza e compensare i reali danni subiti». Il monitoraggio viene svolto due volte al mese in 5 fasce orarie, poche secondo gli operatori.

Le anguille

Non basta. «Ci sono troppe restrizioni sul periodo della pesca dell’anguilla, non possono fermarci sei mesi - spiega Emanuele Cossu, da Santa Giusta - In questo periodo vietano anche l’uso dei bertivelli che noi utilizziamo anche per raccogliere altre specie».

La richiesta

I pescatori chiedono il via ai lavori di manutenzione e la creazione di un tavolo tecnico che li coinvolga nelle decisioni sul futuro del settore.

