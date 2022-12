La rabbia dei paesi in zona rossa 

Gran parte della Sardegna esulta per la fine dell’embargo sui suini. Ma una ventina di paesi resta nell’ombra dei divieti per l’export dei derivati, che siano carni, prosciutti o salsicce. E se per alcuni schieramenti politici e per le associazioni di categoria la riapertura delle frontiere è un successo, dopo 11 anni di blocco, per chi è rimasto incastrato nella zona rossa è una mazzata feroce. Anche perché all’interno di questi territori si sviluppano aziende virtuose, che al netto degli indennizzi annunciati dovranno limitarsi al mercato interno. Fino a quando non si sa. «L’obiettivo non è eradicare la peste suina africana, bensì eliminare lo stato brado, uno stile di vita», accusa Christian Loddo, sindaco di Talana, che di recente ha criticato aspramente gli abbattimenti dei suini allo stato brado nelle terre civiche.

I sindaci

Il 15 dicembre era la data cerchiata in rosso sul calendario dei sindaci, ma soprattutto di allevatori e produttori che intravedevano la svolta per il settore. Invece nulla, Ogliastra e Barbagia devono ricredersi e (forse) portare ancora pazienza. Mastica amaro il primo cittadino di Orgosolo, Pasquale Mereu: «Sicuramente dispiace perché in questi ultimi anni abbiamo constatato che molti allevatori si sono messi in regola, affrontando anche spese importanti. È demoralizzante sapere che chi ha dovuto accettare norme imposte dall’alto si ritrova punito anziché premiato. In altre regioni non è così e a questo punto c’è da chiedersi se siamo figli di un dio minore. Siamo delusi e riteniamo che la politica non abbia fatto tutti gli sforzi necessari». A Talana Loddo ha accolto con rammarico la decisione che non premia il territorio. «Hanno tolto il vincolo dove non c’è una tradizione di allevamento del suino e della produzione. È un po’ come dire “allevate cozze a Talana come vi pare”. Ma noi a Talana le cozze non le possiamo allevare. Credo - insiste il sindaco – si sia voluto impedire lo sviluppo nei luoghi dove vi è tradizione secolare dell’allevamento suino. Porteremo avanti una protesta pacifica ma determinata: andremo in missione a Bruxelles».

La rivolta

In una nota congiunta, i sindaci Christian Loddo, Pasquale Mereu, Stefano Monni (Baunei) ed Ennio Arba (Urzulei) hanno sollecitato il presidente della Regione, Christian Solinas, a «valutare ogni opportuna azione finalizzata alla chiusura dell’Unità di progetto» e a «istituire un tavolo tecnico formato da amministratori locali, allevatori, esperti in profilassi e tutela del prodotto che redigano un protocollo normativo utile a consentire l’allevamento brado in sicurezza con l’obiettivo di rimuovere tutte le restrizioni in vigore per la commercializzazione e l’esportazione dei prodotti che rispettino il protocollo stesso».