La rabbia dei genitori: «Promesse mancate, noi tenuti all’oscuro» 

L'istituto di via Stoccolma non riaprirà. Ma i genitori sino alla tarda serata di ieri non sapevano nulla. Anzi, molti speravano ancora nel lieto fine. L’anno scolastico si era infatti concluso con una promessa: una parte dell'edificio, quella di via Costantinopoli, sarebbe stata pronta per la ripresa delle lezioni (anticipata all’11 settembre). Ma la situazione che si intravedeva nel cortile dell'istituto negli ultimi giorni ha fatto preoccupare i genitori: montagne di macerie, scavi, lavori ancora in corso. Preoccupazioni diventate realtà e che prospettano enormi disagi per le famiglie di bambini della scuola primaria di via Stoccolma.

«Ad ora ciò che sappiamo è che lunedì 11 settembre, data fissata per il ritorno in classe dal consiglio d'istituto, l'edificio sarà agibile – diceva nella mattinata di ieri il presidente del consiglio d’istituto Pino Aquila -. Questa è l'informazione che ci è stata fornita alla fine dello scorso anno e che non è stata smentita da nessuna fonte ufficiale. Tuttavia, il cantiere è ancora aperto: passando di fronte è possibile vedere montagne di terra, detriti, operai a lavoro. Ci chiediamo dunque se i lavori termineranno davvero in tempo per l'inizio della scuola».

Nelle chat di gruppo delle varie classi dell'istituto i genitori sono unanimi nel contestare la mancanza di comunicazione tra Comune, scuola e famiglie che perdura ormai da due anni. «Siamo arrabbiati - dice Emanuela Siddi, mamma di uno studente – a quattro giorni dall'inizio della scuola non sappiamo che fine faranno i nostri figli. Il rientro dovrebbe essere un momento di serenità, invece siamo in una situazione precaria senza alcuna risposta da parte della scuola e del Comune». Preoccupazione espressa anche da Daniela Congiu, madre di un'alunna della quinta elementare: «L'istituto non sembra pronto ad accogliere i nostri bambini. Se i lavori non dovessero concludersi nei tempi previsti, speriamo in una soluzione alternativa che non crei grossi problemi».

La soluzione alla fine è stata trovata: studieranno dentro le tende della Protezione civile. Una decisione destinata a creare polemiche.

