La rabbia dei comitati «Saccargia è sacra, presto ci faremo sentire» 

Indignazione e rabbia, ma non rassegnazione. A Saccargia, alla fine, le pale svetteranno davvero. A rovinare il panorama della basilica, capolavoro del romanico-pisano eretto nel dodicesimo secolo e finora salvato, sarà il repowering. Al posto delle attuali 51 torri, Erg Wind Energy Srl ne installerà 27 nuove, molto più alte, circa 180 metri: avranno un’altezza massima del mozzo compresa tra 107,5 e 114 metri e diametro del rotore fino a 145. La responsabilità maggiore sta nel silenzio-assenso della Regione, che – secondo la sentenza del Tar depositata avant’ieri – si è formato per una convinzione errata degli uffici regionali e dell’inapplicabilità della moratoria che, nelle intenzioni della Giunta, avrebbe dovuto tenere a bada l’assalto. La Rete dei coordinamenti è già sul piede di guerra: «Se colpiscono Sacccargia, un luogo sacro», è la teoria, «possono colpire ovunque».

Reazioni

«Il silenzio-assenso della Regione è un fatto grave perché non si può tornare indietro», dice Maria Grazia Demontis, del coordinamento Gallura che, il 15 giugno, proprio a Saccargia aveva organizzato il raduno da cui aveva preso il largo la protesta contro l’assalto eolico e fotovoltaico. «Qualcosa di simbolico a Saccargia sarà fatta». Il diniego della Regione alle pale eoliche accanto alla basilica sarebbe dovuto arrivare proprio nei giorni della manifestazione: «Come possono aver dimenticato di dare diniego al progetto quando tutte le luci dei riflettori erano puntate lì? Il dubbio sulla loro onestà è legittimo. Ma le pale non passeranno: si sono dati la zappa ai piedi». Sulla vicenda di Saccargia interviene anche Michele Zuddas, l’avvocato che da sempre ha sostenuto le ragioni della Pratobello 24: «La sentenza apre alla speculazione energetica e al repowering degli impianti già presenti nelle zone limitrofe al prestigioso sito di Saccargia», ha spiegato il legale. «La Regione, non pronunciandosi, ha di fatto dato il via libera al progetto. Fatto di una gravità inaudita che ancora una volta mette in evidenza l'inadeguatezza politica di questa Giunta, se non addirittura la volontà implicita, nel silenzio assenso, di avallare la realizzazione del progetto. Oggi più che mai è importante che si apra la discussione della Pratobello 24 in Aula per fermare l'assalto all’Isola». Sulla sentenza del Tar anche il Gruppo di intervento giuridico non è tenero con la Giunta: «Il rilascio dell’autorizzazione unica prevede che si possa “in sede di presentazione della domanda” richiedere “la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse”, come avvenuto. Quindi, “deve ritenersi tacitamente formato, nel caso concreto, il titolo autorizzativo per la realizzazione delle opere di repowering del parco eolico, descritto nel ricorso, a seguito del decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza”», scrive il Grig. «Un risultato ben difficile da vantare per la Regione. Una conferma della necessità della moratoria nazionale per l’installazione di nuovi impianti».

Il contenzioso

Le date, in questa vicenda, sono importanti. Il 27 settembre gli uffici di viale Trento avevano negato che il silenzio assenso potesse essersi formato perché «al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica e allo stato attuale, la società non disponeva né dispone delle aree necessarie per l’ampliamento dell’impianto preesistente». E non erano nemmeno state avviate le procedure di esproprio. Secondo Erg, invece, e il Tar le ha dato ragione, «l’effettiva disponibilità delle aree dipenderà dallo svolgimento delle procedure espropriative a valle dell’avvenuta conclusione del procedimento autorizzativo». Quindi: gli spazi per le torri eoliche saranno davvero in mano alla Erg solo dopo il via libera definitivo. La Regione poteva dire no ma non lo ha fatto. Lo affermano gli stessi avvocati della Erg quando affermano che la Regione, avrebbe potuto in sede di autotutela poteva bloccare il processo: «In estrema sintesi», sostengono gli avvocati di Erg, «la ricorrente ha evidenziato come la Regione avrebbe al più potuto provvedere in autotutela al fine di determinare l’annullamento d’ufficio del titolo autorizzatorio che si era ormai già formato».

Il sì

Dopo un lungo contenzioso, Erg aveva avviato la procedura per ottenere l’autorizzazione unica il 14 aprile: eventuali contestazioni sarebbero dovute arrivare entro 60 giorni, non a settembre. Tanto che per i giudici il “silenzio-assenso” si è formato il 14 giugno, alla vigilia della grande manifestazione dei comitati proprio a Saccargia. In quella data non era nemmeno entrata in vigore la cosiddetta moratoria, che la Regione ha provato a opporre in giudizio: «La formazione tacita del titolo non può essere impedita dalla moratoria disposta dalla legge regionale, entrata in vigore il 4 luglio 2024, ossia in data successiva». Significa che Erg ora può montare le sue pale e che la Regione si trova con il cerino in mano. A 72 ore dalla decisione del Tar ancora la Regione non ha fatto sapere se impugnerà la sentenza al Consiglio di Stato. Solo in quel momento le carte saranno scoperte.

