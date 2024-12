La rabbia dei comitati di Pratobello «Si spiana la strada agli speculatori» 

Un flash mob silenzioso, tra fantocci adagiati sulle sedie sparse nel piazzale in granito, sotto il Consiglio regionale. I volti dei politici sardi erano attaccati con il bostik alle forme realizzate con la cartapesta. Attorno, striscioni di protesta. La Rete per la Pratobello 24 ha contestato così l’approvazione del ddl 45 sulle aree idonee da parte dell’assemblea, voluto fortemente dalla presidente della Regione Alessandra Todde.

Delusione

Proprio Todde, con una rappresentazione forse un po’ troppo forte nella forma in cui è stata espressa, è stata raffigurata come suddita di Mario Draghi sulla vicenda dell’eolico, anche per ricordare che la governatrice è stata viceministro dell’Economia proprio nel Governo del banchiere. Subito sono arrivate le reazioni: «La Pratobello resta lì», dice Pasquale Mereu, padre della proposta di legge di iniziativa popolare che, da luglio a settembre, ha raccolto 211mila firme. «Questa è solo la dimostrazione di quel che abbiamo sempre detto sul nuovo colonialismo dell’Isola, ma la partita non è chiusa».

I comitati

Deluso Davide Meloni, del comitato di Uta: «Con la legge approvata ieri, la presidente Todde e il Campo largo verranno ricordati come coloro che hanno venduto la Sardegna agli speculatori, peggiorando addirittura le norme contenute nel Decreto Draghi a cui si sono sottomessi. Oltre all’articolo 3, che dà la possibilità ai sindaci di decidere che un area non idonea possa diventare idonea, ma non il contrario, con la formula del ddl 45 ci ritroveremo tra le altre cose la speculazione energetica sotto forma di comunità energetiche in aree agricole di importanza naturalistica e archeologica».

Tensione

C’è tensione per quello che, alla Rete di comitati e attivisti, è stato un disconoscimento della Pratobello. La legge di iniziativa popolare resterà parcheggiata in Consiglio regionale in attesa di eventi: «Il ddl 45 lascia ampi varchi alle multinazionali per penetrare nel territorio sardo», scrive sui social Luigi Pisci, del comitato Sarcidano. «Se ciò dovesse accadere, mi auguro che la politica sarda se ne assuma piena responsabilità politica, senza formulare accuse contro altri poteri o altre entità istituzionali. Con la legge Pratobello 24 avremmo potuto formulare dei divieti assoluti, privilegiando l'autoconsumo e compiendo senza disastri quel piccolo passo che ci separa dagli obiettivi del 2030. Ora la Sardegna è esposta alle conseguenze del decreto Draghi e alla sua fisionomia giuridica centralista e predatoria. Il concetto di Area idonea doveva essere respinto in funzione dell'unico concetto compatibile con l'inizio della transizione: quello di superficie idonea, come tetti, parcheggi e pertinenze stradali. Una grande occasione perduta, ancora una volta, dalla sinistra per ascoltare i movimenti popolari e ritrovare connessione sentimentale con le ragioni profonde di un'Isola che soffre e che da oggi soffrirà di più». Maria Grazia Demontis, del coordinamento Gallura, avverte: «Questo è solo un episodio, perché la legge 45 potrebbe essere cassata dalla Corte Costituzionale e la Pratobello è sempre disponibile», spiega: «La guerra è ancora lunga e noi non molleremo perché qui è stata vilipesa la democrazia».

Gli aspetti giuridici

Tema ripreso da Michele Zuddas, avvocato da sempre vicino alle sorti della Pratobello 24: «Con l’approvazione della Legge 45 che, insieme all’abrogazione della moratoria, riapre le porte alla speculazione energetica, la strada della Pratobello 24 diventa ovviamente più complicata e difficile», osserva il legale dei comitati. «Nel frattempo la legge 45, seppur scritta al fine di soddisfare le esigenze del Governo italiano, dovrà probabilmente superare il vaglio della Corte Costituzionale, che in caso di esito negativo darebbe un ulteriore accelerazione ai progetti delle multinazionali. Le prese di posizione della presidente Todde lasciavano intendere un esito amaro per i sardi, ma questo non può costituire una resa del popolo sardo di fronte alla colonizzazione italiana e, anzi, deve offrire linfa vitale per una resistenza e una mobilitazione senza precedenti».

Prospettive

Nota a margine: «L’impianto della legge 45 è giuridicamente e tecnicamente inadeguato al blocco della speculazione energetica», chiosa Zuddas. «Si può interpretare come un maldestro tentativo di smorzare la tensione sociale sviluppatasi in Sardegna e, al contempo, come una rassicurazione per le multinazionali circa la possibilità di realizzare i progetti speculativi».

