La rabbia dei campi invade Cagliari 

Il rombo dei trattori a Cagliari ha fatto da apripista a tremila manifestanti (con le bandiere gialle della Coldiretti) e a decine di sindaci arrivati da tutta l’Isola (foto Giuseppe Ungari). Preoccupa la distanza della Regione su un problema drammatico come la siccità ma, in generale, l’approccio verso il settore primario da parte della nuova Giunta Todde. La siccità è solo il nervo scoperto ma, sullo sfondo, c’è la convivenza impossibile tra i raccolti e la fauna selvatica e l’eterno problema della burocrazia: i tempi del “Palazzo”, è la denuncia, non sono quelli delle imprese.

a pagina 7