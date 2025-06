La rabbia dei bambini e tanto altro 

Il Comune di Dorgali segue la linea dell'arte e della cultura. Si terrà domani, tramite collegamento Zoom, il seminario formativo per i genitori e bambine della fascia 0-6 anni dal titolo "La rabbia dei bambini" organizzato dal Coordinamento pedagogico territoriale di Dorgali, a cura della dottoressa Silvia Iaccarino. L'8 invece spazio all'arte con l'inaugurazione della mostra di Antonio Secci, alle ore 18, dal titolo "Lo Spazialismo". In quest'occasione Dorgali e Cala Gonone accolgono la mostra dedicata all'artista dorgalese organizzata e finanziata dal Comune di Dorgali per ricordare, ad un anno dalla sua scomparsa, l'artista. La mostra, sarà ospitata sino al 31 agosto al Centro informazione multimediale di Cala Gonone, è curata da Mariolina Cosseddu e Ivo Serafino Fenu e arriva dopo l'esposizione al Mac Lula. L'evento sarà presentato dalla sindaca di Dorgali Angela Testone, dal direttore del Mac Domenico Fumagalli, dai curatori e dalla signora Angela Carta Secci. Sempre a proposito di arte, a seguito della mostra “Fancello Nivola Pintori. Tre maestri sardi all’ISIA di Monza”, prende avvio un importante intervento di restauro conservativo su un’opera unica nel suo genere: il “Disegno interrotto” di Salvatore Fancello, datato 1938. (g. pit.)

