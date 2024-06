La rabbia degli Oss senza più un lavoro  

Hanno chiesto la stabilizzazione, ma la Asl ha rispedito al mittente la richiesta. Niente da fare per gli Oss assunti con contratto Covid in scadenza il prossimo 15 agosto. L’amarezza li unisce ai colleghi che vorrebbero attivata la mobilità e non vedono la luce in fondo al tunnel. Non sono gli uni contro gli altri, anzi “L’unione fa la forza” tengono a precisare. Martedì sera hanno appeso degli striscioni di protesta contro la decisione di non rinnovare loro i contratti e sono preoccupati per il loro destino e quello dei reparti. Monica Magari, Sebastiana Demuru, Marco Deiana e Alessia Agus si sentono bistrattati. «Di tutti i contratti Covid, siamo gli unici a cui non viene data l’opportunità della stabilizzazione. Il direttore generale Marras non vuole sentire ragioni, si fa scudo di una pianta organica che non tiene conto di pensionamenti e limitazioni. Durante l’emergenza eravamo indispensabili, oggi perché no?». E poi proseguono: «Siamo certi che il nostro rinnovo sia necessario per garantire una buona assistenza nei nostri reparti all'interno del nostro ospedale già messo a dura prova e ricco di personale precario. Con altro personale in meno, chi si occupa dell’assistenza? Sarebbe bello che qualcuno si rendesse conto di quanto sia fondamentale la presenza degli Oss». La Asl, da canto suo, non fornisce nessuna risposta. Tempo fa, il direttore disse che gli Oss erano in numero sufficiente e non avrebbe attivato né mobilità né stabilizzazioni, ma solo tramite concorso per un solo posto. A seguire la vicenda dal principio, il consigliere regionale Salvatore Corrias. «I reparti e il territorio hanno necessità degli operatori. Credo che siano istanze legittime e condivisibili e che questi lavoratori debbano avere un riscontro».

