La rabbia degli ambulanti  paralizza la città: è il caos 

Sembra quello il momento in cui la protesta sta per sgonfiarsi. All'improvviso, però, tornano in via Lungomare 11 Settembre, bloccano la città per altre due ore, e si accende l’inferno. Un automobilista prova a risolverla da solo, scende dall’auto e affronta i manifestanti: viene riportato in auto dai militari che così evitano il peggio. Poco dopo, un ambulante accusa un malore e viene soccorso dagli operatori del 118. Rientrato l’allarme, un altro automobilista esasperato decide di forzare il blocco e colpisce a una gamba uno dei manifestanti. Accerchiato dagli altri manifestanti, nasce uno scontro verbale ma scappa pure qualche schiaffone (e lì accanto pure una lite tra due donne che si accapigliano). Poi di nuovo l’intervento immediato di polizia e carabinieri riporta la calma. «Chiediamo scusa ai cagliaritani per i disagi ma noi abbiamo bisogno di mangiare e questo è l’unico modo per farci sentire», dice Antonio Melis, titolare della concessione in piazza Madre Teresa di Calcutta, revocata un mese fa. «Ci hanno tolto il lavoro dopo 22 anni per un paio di tavolini in più, eppure la stessa cosa accade in altri ristoranti e bar della città».

Il campo della protesta è l’incrocio al semaforo dell’unica strada di accesso e uscita dalla città dal centro, ora che il lato portici è chiuso. Polizia e carabinieri presidiano la situazione, chiamati a intervenire ogni qualvolta si surriscaldano gli animi. Per un’ora e un coro di urla, clacson degli automobilisti esasperati, e slogan. La consegna del leader degli ambulanti agli altri è di allentare il blocco per ambulanze, forze dell’ordine. Ogni tanto il blocco si apre per far defluire il traffico. La situazione va avanti così per un’ora, poi prima di mezzogiorno i manifestanti “smontano” il presidio e tornano sotto il Consiglio comunale. «Vediamo se il sindaco o l’assessore adesso vengono giù a sentire le nostre ragioni», dicono.

La rabbia esplode a metà mattina dopo un’ora e mezza di “anticamera” sotto il Comune di Cagliari in attesa di parlare con un rappresentante di Palazzo Bacaredda. «Rivogliamo il lavoro», gridano. Poi all’improvviso i venti ambulanti titolari di camion bar (che da un mese chiedono una revisione del regolamento comunale per l’eservicio del commercio su area pubblica) si sdraiano sull’asfalto, prima in via Roma, all’incrocio con piazza Matteotti, poi nel largo Carlo Felice, accanto a palazzo Bacaredda. Quindici minuti appena, quanto basta per cominciare a bloccare il traffico. Poi, con gli striscioni in mano, si spostano in via Lungomare 11 Settembre (via Roma lato porto) e la città, già ingolfata dai cantieri aperti nelle scorse settimane, si paralizza fino all’ora di pranzo. «Loro pensano che la colpa di questo disagio sia nostra, ma è del Comune», dicono. Loro sono le centinaia di automobilisti che suonano i clacson e gridano dai finestrini, incolonnati sotto il sole a causa del blocco stradale dei lavoratori ambulanti.

La rabbia esplode a metà mattina dopo un’ora e mezza di “anticamera” sotto il Comune di Cagliari in attesa di parlare con un rappresentante di Palazzo Bacaredda. «Rivogliamo il lavoro», gridano. Poi all’improvviso i venti ambulanti titolari di camion bar (che da un mese chiedono una revisione del regolamento comunale per l’eservicio del commercio su area pubblica) si sdraiano sull’asfalto, prima in via Roma, all’incrocio con piazza Matteotti, poi nel largo Carlo Felice, accanto a palazzo Bacaredda. Quindici minuti appena, quanto basta per cominciare a bloccare il traffico. Poi, con gli striscioni in mano, si spostano in via Lungomare 11 Settembre (via Roma lato porto) e la città, già ingolfata dai cantieri aperti nelle scorse settimane, si paralizza fino all’ora di pranzo. «Loro pensano che la colpa di questo disagio sia nostra, ma è del Comune», dicono. Loro sono le centinaia di automobilisti che suonano i clacson e gridano dai finestrini, incolonnati sotto il sole a causa del blocco stradale dei lavoratori ambulanti.

Il caos

Il campo della protesta è l’incrocio al semaforo dell’unica strada di accesso e uscita dalla città dal centro, ora che il lato portici è chiuso. Polizia e carabinieri presidiano la situazione, chiamati a intervenire ogni qualvolta si surriscaldano gli animi. Per un’ora e un coro di urla, clacson degli automobilisti esasperati, e slogan. La consegna del leader degli ambulanti agli altri è di allentare il blocco per ambulanze, forze dell’ordine. Ogni tanto il blocco si apre per far defluire il traffico. La situazione va avanti così per un’ora, poi prima di mezzogiorno i manifestanti “smontano” il presidio e tornano sotto il Consiglio comunale. «Vediamo se il sindaco o l’assessore adesso vengono giù a sentire le nostre ragioni», dicono.

Scoppia l’inferno

Sembra quello il momento in cui la protesta sta per sgonfiarsi. All'improvviso, però, tornano in via Lungomare 11 Settembre, bloccano la città per altre due ore, e si accende l’inferno. Un automobilista prova a risolverla da solo, scende dall’auto e affronta i manifestanti: viene riportato in auto dai militari che così evitano il peggio. Poco dopo, un ambulante accusa un malore e viene soccorso dagli operatori del 118. Rientrato l’allarme, un altro automobilista esasperato decide di forzare il blocco e colpisce a una gamba uno dei manifestanti. Accerchiato dagli altri manifestanti, nasce uno scontro verbale ma scappa pure qualche schiaffone (e lì accanto pure una lite tra due donne che si accapigliano). Poi di nuovo l’intervento immediato di polizia e carabinieri riporta la calma. «Chiediamo scusa ai cagliaritani per i disagi ma noi abbiamo bisogno di mangiare e questo è l’unico modo per farci sentire», dice Antonio Melis, titolare della concessione in piazza Madre Teresa di Calcutta, revocata un mese fa. «Ci hanno tolto il lavoro dopo 22 anni per un paio di tavolini in più, eppure la stessa cosa accade in altri ristoranti e bar della città».

Le ragioni

Gli ambulanti, da oltre un mese, chiedono all’amministrazione una risposta per modificare il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. La risposta arriva a fine mattinata: un no su quasi tutta la linea, firmato dall’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia e dal presidente della commissione competente Pierluigi Mannino. «Siamo lavoratori come tutti gli automobilisti che si lamentano per la nostra azione», dice Gigi Spina, titolare della concessione del chiosco (revocata) di piazza dei Centomila. «Anche noi paghiamo le tasse, non siamo abusivi», aggiunge. «Al fine di dare una risposta completa e corretta dal punto di vista normativo e sostanziale è stato necessario interloquire con uffici e esperti di diritto ed è per questo che c’è voluto più tempo del previsto», spiega Pierluigi Mannino. «Gran parte delle richieste, purtroppo, sono relative al piano legislativo e non a quello regolamentare e non sanerebbero situazioni pregresse. Il regolamento vigente nasce per far sì che tutti si conformino a identica disciplina. Questo perché l’unico modo per coesistere è quello di essere soggetti tutti alle stesse regole», aggiunge.

Poco prima delle 14.30 arriva la convocazione ufficiale da parte del Comune, gli ambulanti lasciano il presidio e la città torna libera. Ma danno appuntamento a mercoledì prossimo, alle 15.30, sotto Palazzo Bacaredda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata