La rabbia dalle campagne: «Chiediamo soltanto dignità e un futuro per i nostri figli» 

«Protesteremo a oltranza, staremo qui almeno per cinque giorni fino a quando non avremo qualche segnale positivo e una risposta», annuncia Roberto Congia, referente del comitato “Riscatto agricolo”, che insieme al Movimento Pastori Sardi ha organizzato, ieri a Cagliari davanti al Molo Dogane, il presidio degli agricoltori e degli allevatori della Sardegna per protestare contro le politiche comunitarie adottate e previste per il comparto agricolo. Alcune delle quali in discussione in questi giorni a Bruxelles.

Malcontento generale

«C’è un malcontento generale nelle campagne, la burocrazia ci sta soffocando, ogni giorno nelle nostre aziende facciamo i conti con disagi enormi», spiega Congia. «Vogliamo rivendicare la figura dell’agricoltore nella società, siamo produttori di cibo e non persone che inquinano, uomini e donne che ogni giorno dedicano tante ore al lavoro in campagna e chiediamo dignità. Siamo davanti a una politica agricola comunitaria che ci dice di non coltivare e che non ci lascia libertà di impresa, ma che apre al cibo sintetico è strano quanto assurdo».

La maggior parte arriva dal Medio Campidano, dal Sulcis e dall’hinterland cagliaritano, ma anche dall’entroterra sardo. Il moto è: «basta burocrazia». La rivolta iniziata in Francia e in Germania, è arrivata da qualche giorno anche in Italia, ma si sta estendendo a macchia d’olio in tutta Europa. Insieme agli allevatori e ai pastori sardi anche alcuni studenti e studentesse dell’istituto “Duca degli Abruzzi” di Elmas, che hanno disertato le lezioni per «difendere il nostro futuro e il nostro lavoro. L’Italia non valorizza i nostri prodotti, per noi giovani è sempre più difficile metterci in gioco e vivendo in un’Isola siamo ancora più penalizzati», affermano Luca Pinna e Francesco Cossu. Il concetto lo ribadisce Simona Migliore, coltivatrice di Teulada: «Come può un giovane lavorare nelle campagne con i costi di produzione che abbiamo? Oggi siamo sottopagati, come possiamo andare avanti?»

I trattori

Uno dei trattori è stato adibito a carro funebre che porta una bara – vera – accompagnata dal necrologio: “È morto il comparto agricolo”. Un altro espone un cartello con la scritta: “Ridateci il nostro futuro”. Non mancano le bandiere dei Quattro mori.

Anche Andrea Cinus è un allevatore di Teulada, sempre in prima fila per difendere il suo lavoro e le sue terre: «Non chiediamo niente, ma rimandiamo al mittente tutte queste politiche che distruggono il nostro lavoro. Noi vogliamo continuare a lavorare e a produrre cibo sano, non pensino di mandarci via per svendere i nostri terreni alle multinazionali per mettere le pale eoliche perché noi non lo permetteremo».

I camion fermi

Il blocco dei tir in entrata e in uscita dal Molo inizia verso le undici e durerà tutto il giorno. Intorno alle 16, i camion in fila arrivano fino al ponte della Scafa. Quando dalle navi scendono i primi camion frigo, c’è chi vorrebbe controllare cosa trasportano, chi, invece, dice di lasciarli proseguire. Ma anche chi, come Elia Pruner, autotrasportatore di Sestu, spegne per qualche minuto il motore del suo tir e si siede davanti all’ingresso del Molo alle porte del capoluogo insieme ad alcuni manifestanti: «Dobbiamo essere solidali, siamo tutti sulla stessa barca: vivono male gli allevatori e viviamo male noi. Dobbiamo essere uniti».

RIPRODUZIONE RISERVATA