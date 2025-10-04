La quinta volta del Guspini 

Freccia P. Montis 0

Guspini 4

Freccia Parte Montis (4-4-1-1) : Piras, Vargiu, M. Muru (35’ st Atzori), Al. Mereu, An. Mereu, Sardo, Loru (35’ st Frau), Girseni, Incani (24’ st C. Maccioni), Vinci (1’ st D. Muru), Mureddu (1’ st E. Maccioni). In panchina Margiani, Cancedda, Melis, Foddis. Allenatore Boi.

Guspini (4-3-1-2) : Fortuna (27’ st Saba), Sanna, Medda (36’ st Pusceddu), Tamburini, Zedda, Dessì (27’ st Ruggeri), Mura (15’ st Fadda), Cordoba, Mboup, Marci, Riep (46’ st Porcu). In panchina Chessa, Manca, Mantega, Piga. Allenatore Dessì.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : pt 9’ Medda, 41’ Marci; st 3’ e 45’ Riep.

Note : espulso per doppia ammonizione Cordoba (Guspini) al 20’ st. Ammoniti M. Muru, An. Mereu, Sardo, E. Maccioni. Recupero 2’ pt - 4’ st. Spettatori 150.

Mogoro. Bella e convincente vittoria del Guspini in casa della Freccia Parte Montis per 0-4. Per l’undici allenato da Cristian Dessì è la quinta vittoria stagionale in altrettante partite.

La compagine ospite impone il suo ritmo e già al 3’ va vicina al vantaggio sugli sviluppi di uno schema da corner: alla conclusione va Cordoba che colpisce il palo esterno alla destra di Piras. Al 9’ si concretizza il vantaggio: Mboup trova un varco in progressione sulla destra, traversone verso il centro dove Medda a botta sicura gonfia la rete. Al 35’ ancora Mboup si invola a rete ma a tu per tu con il portiere di casa perde il tempo per calciare a rete. Al 40’ il primo squillo dei padroni di casa con un colpo di testa di Mattia Muru. Un minuto dopo è Marci, sempre di testa, dal limite in avvitamento a trovare la parabola perfetta che manda la palla sotto l’incrocio dei pali per lo 0-2.

In avvio di ripresa arriva il terzo gol del Guspini, al 3’, con Riep che da destra si accentra e batte Piras sul primo palo. Ospiti in 10 al 20’ per doppia ammonizione di Cordoba e Freccia Parte Montis che si porta in avanti ancora con Mattia Muru e Andrea Mereu che però non inquadrano lo specchio della porta. Al 45’ chiude i conti Riep che approfitta di un errore della difesa mogorese, recupera palla e calcia a rete a porta vuota dopo aver saltato l’estremo difensore di casa.

