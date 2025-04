La quinta Rottamazione non decolla 

Rottamazione, il grande caos spaventa i contribuenti. L’ombra di una quinta definizione agevolata mette infatti a rischio l’esito di quella attuale (la quater) la cui scadenza per la riammissione è prevista per il prossimo 30 aprile. Il Governo l’ha prevista da mesi, ma mai concretamente portata avanti. Un’ipotesi però che potrebbe bastare per convincere centinaia di migliaia di contribuenti in debito con l’Agenzia delle Entrate a non saldare le ultime rate in corso confidando nella riapertura dell’ennesima definizione agevolata.

In realtà sia il Fisco che il Governo hanno raffreddato gli entusiasmi di chi spera in una rottamazione quinquies spiegando che anche con le migliori intenzioni mancherebbero i tempi tecnici per metterla a punto e approvarla entro aprile. Di certo una delusione per chi in questi mesi si è fatto allettare dalle anticipazioni di alcuni parlamentare che annunciavano una versione aggiornata delle definizioni agevolate che consentirebbe di mettersi in regola versando rate a cadenza mensile e dilazionate in 10 anni, sostenendo dunque importi molto più abbordabili del passato.

Insomma, i tempi sono stretti e le regole fiscali non si possono scrivere da un giorno all’altro, sia per dare il tempo necessario agli addetti ai lavori (commercialisti e simili) di metabolizzare le nuove norme, sia per garantire ai contribuenti un preavviso sufficiente a compiere le scelte più convenienti.

Scelte difficili

La bussola che orienterà le scelte del Governo è comunque sempre la stessa: riuscire a racimolare il più possibile dall’enorme magazzino delle riscossioni non completate che a oggi può “non vantare” quasi 1.300 miliardi di crediti fiscali mai incassati.

Ecco perché sul tavolo restano tante altre ipotesi alternative come la rottamazione quater delle cartelle estesa fino a quelle notificate il 31 dicembre 2023, da pagare però in 120 rate con decadenza dopo 6 saltate. Una proposta avanzata dal deputato della Lega Alberto Gusmeroli e sulla quale è arrivata l’apertura del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che si è impegnato a trovare le coperture necessarie per il provvedimento.

La priorità del Governo resta quella di non abbandonare i contribuenti che fino a ora si sono mostrati volenterosi nel colmare i debito col Fisco, ma che con questa ultima rata devono affrontare uno scoglio non piccolo ovvero il versamento, pari al 20% del debito totale, tra prima e seconda rata.

Il Fisco ora si trova quindi davanti a un bivio: proseguire con la quarta rottamazione, subendo inevitabili defezioni causate dalla crisi economica appesantita dall’aumento dell’inflazione, o invogliare gli italiani a non mollare la mano tesa delle Riscossioni e aspettare la tanto attesa quinta rottamazione.

