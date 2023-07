La Questura trasloca a Buoncammino 

Una fame abulica di spazi che deve essere soddisfatta solo facendo ricorso alle risorse interne dello Stato. Il Demanio mette mano al suo patrimonio attualmente inutilizzato per effettuare trasferimenti di Enti statali ed evitare o limitare copiosi esborsi per gli affitti. Il risiko degli immobili è iniziato anni fa con la Prefettura che dalla Scala di Ferro viene trasferita nello stabile di Buoncammino un tempo occupato dal Tribunale militare.

Nei giorni scorsi con l’annuncio che la nuova cittadella finanziaria sarà ospitata negli ex magazzini dell'Aeronautica di via Simeto, l’inizio di un percorso che porterà al trasloco della Questura da via Amat all’ex carcere di Buoncammino, del comando Provinciale dei carabinieri da via Nuoro alla caserma Cascino, nota come caserma Livio Duce, e della sede cittadina dell’Istat da viale Trieste a via Galassi.

Da carcere a Questura

Dopo nove anni di parziale abbandono finalmente per l’ex carcere, la struttura più imponente della città (si estende per oltre 15.000 metri quadrati), potrebbe essere scritto un nuovo destino. Che la strada sia realizzabile, e non come spesso è successo costellata di fantasie e sogni, lo testimonia il sopralluogo effettuato nelle vecchie celle, nella camerate che un tempo ospitavano gli agenti, nelle cucine e nelle officine dell’ex penitenziario il 22 giugno dalla direttrice nazionale dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme. La numero uno dell’Ente che ha come obiettivo la cura del patrimonio immobiliare dello Stato ha varcato il cancello dell’ex istituto di pena (ora occupato parzialmente dall’Amministrazione penitenziaria, da uffici della Prefettura e dalla Procura che utilizza la vecchia sezione femminile come archivio) in compagnia di Monica Stocchino, a capo della Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana, e della direttrice regionale dell’Agenzia del Demanio, Rita Soddu. Un coinvolgimento fondamentale quello di Monica Stocchino, il carcere è un monumento e come tale sottoposto a vincoli a tutela del suo passato, della sua storia.

Massima apertura

Sul carcere di Buoncammino la lunga mano della Sovrintendenza si è sempre fatta sentire. Prima sulle bocche di lupo (realizzate per evitare qualsiasi contatto con l’esterno, filtrava solo un po’ d’aria ma mai il sole) abolite dopo mille battaglie perché inumane e il varco richiesto più volte dall’allora direttore Gianfranco Pala per consentire al pullman della Polizia penitenziaria di scaricare i detenuti all’interno della struttura e non in mezzo alla strada, con evidenti seri pericoli di sicurezza e fuga.La storia sembra essere cambiata. «Buoncammino è un monumento e il suo utilizzo deve rispettare il codice dei Beni culturali e del Paesaggio», premette Monica Stocchino. «Siamo favorevoli al recupero nella vita attiva della comunità, anche perché gli edifici abbandonati sono difficili da conservare e se dovesse rimanere ancora in questo stato presto si vedrebbero criticità. Il carcere è per ora in buone condizioni: le coperture stanno bene, è costruito su una rocca e non ci sono tracce di umidità in risalita».

Questura, Prefettura, Sovrintendenza, Tribunale e amministrazione penitenziaria sono solo alcuni degli enti dello Stato che vorrebbero trasferirsi a Buoncammino per tagliare le locazioni passive. Lo spazio più difficile da recuperare potrebbero essere i due bracci della sezione detentiva. «Non mi sembra un’operazione complicata: le celle opportunamente adattate potrebbero ospitare uffici. L’unica cosa che non si può toccare – conclude Stocchino – è il forcipe d’ingresso».

