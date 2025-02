La questione decadenza arriva in Parlamento Manovra, nuove tensioni 

Il primo round in tribunale sul caso decadenza della presidente della Regione è tra un mese, mentre una decisione potrebbe arrivare già a maggio, grazie al rito semplificato. Intanto, alcune frange dell’opposizione che chiedono, senza troppi giri di parole, il ritorno al voto subito. Lo fa la Lega, che per questo pomeriggio alle 16.30, sotto il palazzo del Consiglio regionale, ha organizzato l’iniziativa “Giunta allo sbaraglio, voto unico spiraglio”.

Alla Camera

E sempre il Carroccio, per voce del deputato Dario Giagoni, ha chiesto al ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli un’informativa urgente sulla situazione in Sardegna, e in particolare se «le norme contenute nella legge 515 del ‘93, a cui fa riferimento il Collegio di garanzia nelle contestazioni sul rendiconto della campagna elettorale di Alessandra Todde, siano applicabili anche in Sardegna. «Noi crediamo di sì», ha detto Giagoni alla Camera. Stessa richiesta a Calederoli è arrivata dal deputato di FdI Francesco Mura: «Il ministro venga in Aula e riferisca su cosa accade in Regione Sardegna, dove ciò che accade supera i limiti della decenza: la presidente Todde si è resa protagonista di un pasticcio che ha generato uno scontro istituzionale senza precedenti. Il Consiglio ha infatti approvato una mozione che impegna la Giunta ad aprire il conflitto di attribuzioni, mettendo in discussione il ruolo dello Stato e le competenze della magistratura». In Aula a Montecitorio sono intervenute anche le opposizioni. Per Alfonso Colucci del M5S «si assiste a una macroscopica ignoranza dei fatti giuridici e dispiace, è mala fede perché si strumentalizza per finalità politiche. Todde non ha commesso alcuna irregolarità. In Sardegna abbiamo vinto in virtù di legittime elezioni ma la maggioranza in difficoltà tenta di sovvertire il voto».

Il parere

Sono settimane di attesa e di tensione, dunque, ma l’attività legislativa e di governo devono andare avanti: la maggioranza lavora per uscire dall’esercizio provvisorio di bilancio. «La legislatura prosegue, ci sono organi deputati ad occuparsi di decadenza», ha spiegato ieri l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni. La Finanziaria è stata approvata dalla Giunta il 29 gennaio, e non è stata ancora trasmessa al Consiglio regionale. Questo perché «siamo in attesa del parere dei revisori dei conti (richiesto per legge da quest’anno ndr.), che deve accompagnare la manovra per il suo ingresso, prima nel parlamentino, poi in Aula. Parere che sarebbe in arrivo. «Confidiamo che il Consiglio regionale proceda poi celermente con l'approvazione del bilancio», ha aggiunto l’assessore, confermando che il 25 in Aula sarà votato il ricorso al terzo mese di esercizio provvisorio. Quanto alla manovra, «confido che la legge possa essere approvata a marzo. I tempi sono stretti. Ci saranno le audizioni in commissione Bilancio, e si dovranno pronunciare altre commissioni prima che la manovra approdi in Aula. Mi auguro che la contrapposizione politica tra maggioranza e minoranze possa affievolirsi». Sul rischio di una proroga dell’esercizio provvisorio ad aprile, «dipenderà dal tempo che si prenderanno commissioni e Consiglio». E, evidentemente, dai tempi di approvazione della riforma sanitaria in Aula dal 25 febbraio. Infine, un chiarimento sui ddl discussi in esercizio provvisorio. Problemi di copertura? «Per le norme attualmente all'attenzione del Consiglio è stato chiarito che non comportano nuovi oneri o comunque si tratta di oneri che rientrano all’interno delle disponibilità già previste nel bilancio che abbiamo realizzato». (ro. mu.)

