La Quattro stagioni da spiaggia 

Quando questa estate lo hanno visto arrivare nella spiaggia a Sa Mesa Longa, a Putzu Idu, montare il comignolo della sua pizzeria itinerante, aprire il frigo, far volteggiare gli impasti e poi iniziare a sfornare le pizze, non credevano ai loro occhi. «Hanno iniziato a farsi i selfie», racconta Gregorio Fabiano, pizzaiolo e imprenditore di Ottana. La sua idea? Portare la pizzeria dove non può esserci. Lui ha già un locale in paese ad Ottana, la Greg Pizza Chef. «Questa idea mi inseguiva da quando lavoravo all’estero».

Pizza senza confini

Tre mesi di lavoro per mettere le ruote al locale semovente. Semplice ma geniale. C’è voluto tanto per adattare un carrello al progetto che aveva in mente Gregorio ma ora la sua pizzeria può andare ovunque: in montagna, in una festa in spiaggia, alle sagre, ai concerti. L’attacca alla macchina e via. Non ci sono confini. Un’idea semplice ma singolare, e forse unica. Un forno, rigorosamente a legna, completo di tutto il necessario ma che sia facilmente trasportabile. «C’erano già il camion dei panini o degli hamburger, ma la pizzeria a legna mobile no» racconta.

Gregorio, 44anni, figlio di un minatore, è nato e ha vissuto tutta la sua giovinezza ad Ottana, poi è partito all’estero per lavoro. Scozia, Londra, Toscana, Svizzera. «Ho lavorato anche in Congo sulle piattaforme petrolifere – racconta – ma sono troppo innamorato della mia terra, così quando sette anni fa ho conosciuto una ragazza di Cagliari ne ho approfittato per ritornare insieme a lei nella mia terra. Poi con lei è finita e io ho ripreso la strada per Ottana dove ho aperto la mia pizzeria. Già allora avevo quell’idea della pizzeria mobile. Da anni. Mi seguiva da quando ero a Londra, nel mentre ho girato il mondo, sino a quando a maggio mi sono deciso, ed eccomi qui».

Il successo

La pizzeria ha tutte le carte in regola per il commercio itinerante e rispetta le norme Hccp. La sua è un’opportunità anche per quei paesi dell’interno a rischio spopolamento dove non potrebbe “reggere” la classica pizzeria. «Riesco a fare anche 500 pizze, e posso dedicare un giorno la settimana in un paese. Mi hanno chiamato anche per lavorare a Barcellona in una sagra, per ora ho declinato - racconta – Però ho fatto un matrimonio ad Oliena dove gli sposi volevano fare un aperitivo pizza. Mi hanno chiamato a Quartucciu, per il Local Rock e ora anche nelle sagre. Il mio prodotto è sempre fresco, preparo gli impasti in laboratorio e poi trasporto tutto, forno, condimenti (tenuti rigorosamente in frigo) e la legna». (f. le.)

