La quattro giorni di Slow Wine 

Oltre 300 vini provenienti da tutta la Sardegna, cinque sommelier di alto livello e una location che ormai è tradizione: Dorgali all’hotel Ispinigoli ospita le esperte di Slow Wine, che valuteranno i vini da inserire nella celebre guida. «Cerchiamo di promuovere le cantine che rispondano ai canoni di Slow Wine: creare rete nel territorio, rispettare l’ambiente e valorizzare i vitigni tipici», spiega Claudia Pinna, coordinatrice del gruppo di lavoro Slow Wine Sardegna, che per il terzo anno consecutivo ha scelto l’hotel Ispinigoli come location per l’evento. «Degustiamo oltre 100 vini al giorno, ma non li beviamo», rassicura. Lei con gli altri esperti concluderà oggi le valutazioni sulle cantine d’eccellenza che - afferma - hanno reagito in maniera energica e fruttuosa alla crisi post pandemia. (a. s.)

