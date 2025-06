«La quattro corsie riapre a luglio» 

«L’apertura della strada a quattro corsie è prevista per la fine di luglio», afferma Riccardo Vitri, direttore di quel cantiere Anas che da anni “turba” gli automobilisti, alle porte del capoluogo barbaricino, sulla 131 Dcn Nuoro-Olbia. La sensazione è che i disagi stiano per concludersi. «Alla fine del prossimo mese termineremo cinque viadotti. In sostanza, gli operai continueranno a lavorare solo lungo un viadotto, al chilometro 53, per circa 600 metri. Questo perché è stato consegnato in ritardo rispetto agli altri». Anche ieri lunghe file in serata a causa di un tamponamento.

Cantiere infinito

Insomma, serve ancora una buona dose di pazienza sull’importante statale che conduce alle più belle spiagge della costa orientale. Sì, lungo quei viadotti dopo la galleria di Prato Sardo dove il traffico aumenta di continuo, in piena stagione turistica, così come i rischi e i disagi. D’altronde, basta un’auto in panne, o un incidente come spesso capita, ed esplode il caos. «I lavori andranno avanti senza soste, anche in questo periodo estivo», precisa Vitri. Dunque, l’ipotizzata interruzione del cantiere, con momentanea apertura al traffico su tutte le corsie come accaduto un anno fa, stavolta non ci sarà. Da Anas hanno preferito proseguire gli interventi, così da accelerare la sospirata consegna dell’opera. «Il traffico sarà aperto sulle quattro corsie a fine luglio, tranne su quei 600 metri lineari del km 53», ribadisce Riccardo Vitri. «Lì resterà in vigore il doppio senso di marcia, su due corsie».

Intervento complesso

I cantieri sono oramai una costante, da anni, all’ingresso di Nuoro. Teatro di incidenti e di continui rischi, per chi ogni giorno percorre la trafficata strada che dal cuore dell’Isola conduce in Gallura. Gli interventi nell’area di Marreri, sulla 131 Dcn, tra i chilometri 50 e 59, hanno riguardato il consolidamento e il restauro conservativo dei 12 viadotti.

Da Anas puntualizzano: «I lavori non sono andati avanti per le lunghe», afferma l’ingegnere Salvatore Campione, responsabile Anas per il nord Sardegna. «Intanto bisogna considerare che sulla 131 Dcn abbiamo investito 260 milioni di euro. Poi, abbiamo riqualificato, in linea con le direttive ministeriali, 29 viadotti. Stiamo parlando di un’opera mastodontica».

Riccardo Vitri prosegue: «Abbiamo 70 operai che lavorano in questa tratta. Quindi, una serie di attrezzature importanti e numerose per impiegare meno tempo possibile. Purtroppo, 50 anni di mancata manutenzione, o di ritardi, oggi si fanno sentire. E rendono gli interventi che stiamo effettuando molto seri». Salvatore Campione conclude: «Se parliamo del cantiere di Marreri, c’è grande soddisfazione. I lavori procedono in maniera celere, con una ottima organizzazione da parte di un’associazione temporanea di imprese».

