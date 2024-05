La quarta volta all’ultima giornata con i viola 

È il quarto Cagliari-Fiorentina in Sardegna all’ultima giornata: nelle altre occasioni i rossoblù hanno sempre fatto punti, due pareggi e una vittoria. Con anche una festa, nel 2004, per l’obiettivo raggiunto: il ritorno in Serie A.

In trionfo

Il 12 giugno 2004 si chiude una Serie B lunghissima, quella a 24 squadre e ben 46 giornate. Il Cagliari di Reja da due settimane, con la vittoria sulla Salernitana, ha chiuso il cerchio col ritorno in A dove mancava dal 99-2000. Al Sant’Elia clima di festa e squadra coi capelli colorati di rossoblù (Zola ha i Quattro Mori dipinti sul volto) nel 3-1 che fa finire il Cagliari al primo posto alla pari col Palermo a 83 punti. Langella segna una doppietta al 41’ e con uno splendido sinistro al 69’, poi un sardo come l’ex Carrus accorcia su rigore al 75’ ma subito dopo Capone ristabilisce le distanze in contropiede. In Serie A all’ultima giornata è sempre finita pari: 0-0 il 16 maggio 1982 (punto che per il Cagliari valse la salvezza, col Milan clamorosamente retrocesso, mentre i viola persero lo scudetto a vantaggio della Juventus) e 1-1 il 23 maggio 1999 (gol d’addio di Muzzi al 93’ e invasione di campo col Cagliari già salvo).

Il bilancio

In casa storia favorevole al Cagliari: 19 vittorie, l’ultima un magnifico 5-2 il 10 novembre 2019 nel momento più scintillante dell’era Maran coi rossoblù in zona Champions League. Poi 17 pareggi e 7 sconfitte.

