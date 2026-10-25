SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Al Monteponi.
26 ottobre 2026 alle 00:38

La quarta sinfonia dell’Iglesias: Tempio ko e secondo posto in classifica confermato  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Iglesias 3

Tempio 2

Iglesias (4-4-2) : Daga, Montisci, Arzu, A. B. Leroux, Crivellaro (15’ st R. B. Leroux), F. Domínguez, Floris (31’ st Bahlaouan), S. Domínguez (10’ st Piras), Capellino (6’ st Beugre), Mancini, Maitini (35’ st Rodrigues). In panchina Bonifacio, Figus, Pitzeri, Lambroni. Allenatore Porcu.

Tempio (4-5-1) : Letica, Manzatto (30’ pt Chiti), Olivieri, Bradeley (48’ st Mureddu), Dosso (31’ st Di Liberto), Freri, Moreo, Aissous (31’ st Rainelli), Ljubanovic, Lammardo, Marras. In panchina Peru, Murgia, Carboni, Nativi. Allenatore Paba.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 7’ Maitini, 25’ Mancini, 38’ Ljubanovic (r); nella ripresa 3’ Marras, 19’ Beugre (r).

Note : ammoniti Crivellaro, Lam-

mardo, Marras, F. Domínguez. Re-

cupero 1’ pt-5’ st. Spettatori 240.

Iglesias . Con un’altra ottima prestazione l’Iglesias inanella la quarta vittoria consecutiva e si mantiene secondo con Ilvamaddalena e Lanusei. Si trattava quasi di un testa-coda ma, seppur meritata, la vittoria dei rossoblù è stata tutt’altro che scontata: merito del Tempio che, dopo essersi sbloccato con il rigore di Ljubanovic, ha pareggiato subito grazie a Marras e pure sfiorato il vantaggio.

C’è un bel tiro di Aissous deviato in corner in avvio, ma con due azioni l’Iglesias sigla due gol: al 7’ corner basso di Arzu e piattone vincente in area piccola di Maitini; al 24’ bella combinazione sulla sinistra dei fratelli Domínguez e palla sulla destra a Mancini che stoppa e tira al volo gonfiando la rete. Al 33’ Maitini spara di poco fuori e poco dopo ingenuità della difesa locale che atterra Ljubanovic (erano 3 contro 1 sul fondo sinistra) concedendo il rigore del 2-1.

Sul finire di tempo Daga para la testata ravvicinata di Marras ma al 3’ della ripresa lo stesso attaccante, servito sulla sinistra, pareggia con un pregevole stop e tiro fulmineo. L’Iglesias barcolla e Daga deve mettere due pezze sui tiri di Ljubanovic ma al 18’ Mancini è sbilanciato platealmente in area e Beugre sigla dal dischetto il 3-2. Nel finale le parate di Letica e un erroraccio dell’Iglesias in un contropiede 3 contro 1 impediscono un passivo maggiore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Malamovida

Un’altra notte di violenza a Cagliari: venticinquenne preso a sprangate

Tre episodi nel giro di poche ore tra viale Elmas, via Newton e via Contivecchi 
Francesco Pinna
L’emergenza

«Siher aveva finalità eversive»

I pm: incitava alla mobilitazione «fino alla caduta di questo governo ladro» 
La protesta

«Il data center? Solo un bluff»

Sit-in degli ambientalisti a Nuraxi Figus per chiedere chiarezza 
Antonella Pani
Regione

Campo largo sardo, la visita di Schlein allenta la tensione

Rinnovata collaborazione tra Pd e M5S ma sulle commissioni manca l’intesa 
Roberto Murgia
Congresso straordinario

La nuova Lega riparte da Salvini

Federalismo fiscale e stop armi a Kiev, il leader confermato con il 76% dei voti 
Matteo Mascia