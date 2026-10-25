La quarta sinfonia dell’Iglesias: Tempio ko e secondo posto in classifica confermato  

Iglesias 3

Tempio 2

Iglesias (4-4-2) : Daga, Montisci, Arzu, A. B. Leroux, Crivellaro (15’ st R. B. Leroux), F. Domínguez, Floris (31’ st Bahlaouan), S. Domínguez (10’ st Piras), Capellino (6’ st Beugre), Mancini, Maitini (35’ st Rodrigues). In panchina Bonifacio, Figus, Pitzeri, Lambroni. Allenatore Porcu.

Tempio (4-5-1) : Letica, Manzatto (30’ pt Chiti), Olivieri, Bradeley (48’ st Mureddu), Dosso (31’ st Di Liberto), Freri, Moreo, Aissous (31’ st Rainelli), Ljubanovic, Lammardo, Marras. In panchina Peru, Murgia, Carboni, Nativi. Allenatore Paba.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 7’ Maitini, 25’ Mancini, 38’ Ljubanovic (r); nella ripresa 3’ Marras, 19’ Beugre (r).

Note : ammoniti Crivellaro, Lam-

mardo, Marras, F. Domínguez. Re-

cupero 1’ pt-5’ st. Spettatori 240.

Iglesias . Con un’altra ottima prestazione l’Iglesias inanella la quarta vittoria consecutiva e si mantiene secondo con Ilvamaddalena e Lanusei. Si trattava quasi di un testa-coda ma, seppur meritata, la vittoria dei rossoblù è stata tutt’altro che scontata: merito del Tempio che, dopo essersi sbloccato con il rigore di Ljubanovic, ha pareggiato subito grazie a Marras e pure sfiorato il vantaggio.

C’è un bel tiro di Aissous deviato in corner in avvio, ma con due azioni l’Iglesias sigla due gol: al 7’ corner basso di Arzu e piattone vincente in area piccola di Maitini; al 24’ bella combinazione sulla sinistra dei fratelli Domínguez e palla sulla destra a Mancini che stoppa e tira al volo gonfiando la rete. Al 33’ Maitini spara di poco fuori e poco dopo ingenuità della difesa locale che atterra Ljubanovic (erano 3 contro 1 sul fondo sinistra) concedendo il rigore del 2-1.

Sul finire di tempo Daga para la testata ravvicinata di Marras ma al 3’ della ripresa lo stesso attaccante, servito sulla sinistra, pareggia con un pregevole stop e tiro fulmineo. L’Iglesias barcolla e Daga deve mettere due pezze sui tiri di Ljubanovic ma al 18’ Mancini è sbilanciato platealmente in area e Beugre sigla dal dischetto il 3-2. Nel finale le parate di Letica e un erroraccio dell’Iglesias in un contropiede 3 contro 1 impediscono un passivo maggiore.

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