Il parere.
08 ottobre 2025 alle 00:30

«La qualità dell’Eccellenza quest’anno è inferiore» 

L’Eccellenza «ha molte qualità» ma non è quella della scorsa stagione. «Ci sono squadre come il Tempio, che sta sempre ai vertici e lotta, e c’è l’Iglesias, a mio avviso formazione dal grande potenziale. E poi anche l’Ossese e altri club preparati. Però manca il ritmo dell’anno scorso». Un calo dovuto alla presenza «di tanti under» e all’assenza «di tanti over».

Così dai microfoni di Radiolina si è espresso Riccardo Daga, 25enne portiere di un Monastir che pochi mesi fa è approdato per la prima volta nella storia in Serie D avendo vinto i playoff nazionali proprio di Eccellenza dopo essere arrivato al secondo posto nel campionato sardo.

Dunque il parere è basato sulla conoscenza diretta della realtà isolana e fa riferimento anche alla reintroduzione, da quest’anno, della regola che impone a ciascuna società l’utilizzo di due fuori quota nella partite, contrariamente a quanto accadeva nel 2024-25. Di conseguenza è calato il livello di esperienza e di malizia e, per contro, sono aumentati gli errori e le ingenuità legate alla poca dimestichezza di tanti ragazzi col massimo torneo regionale.

E la differenza tra l’Eccellenza e la Quarta serie è ancora più marcata. «In questa realtà si va fuori dall’Isola e si trovano squadre più organizzate e con tifoserie più ampie, dettaglio che in una partita conta», ha detto Daga durante la trasmissione L’Informatore sportivo, «come conta anche che ci siano giocatori più talentuosi e tecnici. La differenza è tanta. Per noi è la prima volta, ma non ci pesa tanto. Abbiamo diversi giocatori di esperienza».

L’estremo difensore, un passato nelle giovanili del Cagliari, ha giocato anche in Serie C prima di decidere di tornare in Eccellenza, all’Iglesias, «per riprovare la scalata: se riuscirò bene, altrimenti pazienza». Ora è al Monastir, «che ha questi obiettivi e questo mi fa bene».

