La Quadriga Infernale si riprende la scena 

Da vent’anni, quando fu scoperta nelle campagne di Sarteano, la tomba della Quadriga Infernale non è solo uno tra i grandi capolavori dell’arte etrusca ma una chiave per capire più a fondo la civiltà che ha dato il nome alla Toscana. La sepoltura della seconda metà quarto secolo avanti Cristo, riportata alla luce l’11 ottobre 2003 nella necropoli delle Pianacce grazie al lavoro di Alessandra Minetti, direttrice del museo archeologico del comune, e dei volontari del Gruppo Archeologico Etruria, è una miniera di informazioni sul culto dei morti e sulle abitudini degli etruschi.

Sulle pareti della tomba, a cinque metri di profondità, artisti senza nome hanno dipinto con grande sfarzo cromatico scene uniche di grandissimo pregio, come il demone Charung - il Caronte etrusco - che in direzione dell’uscita dalla tomba lascia l’Ade, alla guida del suo carro trainato da due leoni e due grifoni. Poco più avanti ecco due uomini, i defunti, forse amanti oppure un padre e il figlio, distesi su un letto e impegnati in un banchetto mentre accanto a loro un servitore tiene in mano un colino per filtrare il vino. Sulla parete di fondo un grande serpente a tre teste e un ippocampo sovrastano un sarcofago in alabastro. L’idra, con i suoi colori sgargianti, è stata scelta quest’anno come immagine-guida della terza edizione della Festa Etrusca in programma da ieri in quattro tappe in alcune città toscane e al Museo di Villa Giulia a Roma. «Le pitture - spiega il gruppo archeologico - sono probabilmente opera di maestranze giunte da Orvieto. La tomba della Quadriga Infernale è visitabile solo il sabato nelle ore più fresche della giornata per non alterare il microclima interno e solo su prenotazione da un numero limitato di persone per volta». Non sempre l’opera fu oggetto di tante cautele: una porzione dell'immagine della Quadriga lungo il lato sinistro è stata cancellata e danneggiata pesantemente dai vandali, e nell’alto medioevo la tomba venne abitata da malati di peste allontanati dal centro abitato. Oggi i visitatori possono fare fotografie ma senza usare il flash, per non danneggiare gli affreschi e alterarne i colori. Davanti all’arte il rispetto è obbligatorio, davanti al mistero della morte ancora di più.

