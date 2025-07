La punta Piccoli e le frecce Zortea e Luvumbo Il Cagliari vuole mettere in moto il tridente 

Il profumo del tridente si fa sempre più intenso. Aspettando il vero Borrelli e l’ingaggio di una seconda punta già collaudata (Sebastiano Esposito, Kiliçsoy o entrambi), l’attacco resta sulle spalle di Piccoli, capocannoniere la passata stagione con dieci reti e riferimento anche del Cagliari che verrà, e non solo in fase offensiva. Il bomber bergamasco non sarà solo là davanti. L’idea dell’allenatore Pisacane - condivisa dalla società che sta cercando soluzioni propedeutiche attraverso il mercato - è proprio quella di affiancargli un centravanti di movimento e, in alternativa, di supportarlo con due frecce esplosive come Zortea e Luvumbo (o Felici) formando così un trio travolgente, già sperimentato durante il ritiro in Val Camonica e, in parte, nelle prime amichevoli. E la gara di domani sera alla Unipol Domus con il Saint-Étienne, in occasione della prima edizione del “Trofeo Gigi Riva”, può rappresentare indubbiamente un test significativo anche da questo punto di vista dopo un’ulteriore settimana di lavoro a ritmo pieno ad Asseminello. Sempre che Zortea sia in campo (ieri ha svolto un lavoro individuale in gestione degli ultimi carichi).

È l’anno di Zito

Sotto la lente c’è, soprattutto, Luvumbo, rimasto nel limbo lo scorso torneo - complice lo stop per infortunio - e tra i più attesi al quarto anno nel calcio che conta compreso quello in B. È alla ricerca continua di una stabilità tattica che gli consenta di dare una svolta anche mentale al percorso. Da quando è sbarcato tra i professionisti, ha cambiato quattro allenatori, tra Liverani, Ranieri, Nicola e ora Pisacane che, tra i vari compiti, ha quello di valorizzarlo mettendolo, innanzitutto, nelle condizioni migliori possibili. E la corsia di sinistra è sempre stata l’habitat naturale per il talento angolano, con la possibilità di poter dar sfogo al suo potenziale atletico, per poi accentrarsi e puntare la porta o cercare il cross o ancora la sponda con i compagni più avanzati, con Piccoli in particolare. Se non è questo un esame di maturità per lui, poco ci manca. A marzo spegnerà 24 candeline, ha sempre più credibilità nello spogliatoio e la paternità lo ha responsabilizzato ulteriormente anche nelle scelte in campo. Vede e cerca la porta con più insistenza, il martellamento di Ranieri è stato fondamentale in questo. Ora, però, Zito deve mettere tutto a reddito tra accelerazioni, assist e, soprattutto, gol.

In dubbio per domani

Paradossalmente, la scorsa stagione ne ha segnati di più Zortea, addirittura sei, diventando a tutti gli effetti un esterno d’attacco, e i tra i rossoblù più appetibili sul mercato (piace, soprattutto, alla Fiorentina). Oltre a confermarsi, l’esterno veneto dovrà fare un ulteriore step offensivo quando la squadra sarà schierata attraverso il 4-3-3. Dopo un anno da assoluto protagonista a Cagliari, ha acquisito consapevolezza anche in quelle giocate che prima gli riuscivano meno e ha raggiunto uno straordinario livello di autostima. Le mansioni saranno per lo più offensive, ma avrà un ruolo decisivo anche nel passaggio tra una fase e l’altra. Con lui Nicola è stato lungimirante, ha capito subito dove e come poteva arrivare. Ora, però, l’asticella sale ulteriormente, sia nei metri in campo sia nelle aspettative. E nel contributo che riuscirà a dare al tridente, e di conseguenza a Piccoli. Ieri ha lavorato a parte e la sua presenza è in dubbio per domani. Fiato sospeso.

Nel cuore dell’attacco

A sua volta, Piccoli quest’anno avrà - inevitabilmente - la maggior parte dei riflettori puntati addosso e la possibilità di dare una spallata alla carriera anche in chiave azzurra. Sa di poter contare sulla stima e sul supporto dei compagni, tra i motivi che lo stanno (per ora) spingendo a rimanere. Lo stesso Pisacane se lo coccola (anche pubblicamente) e sta provando a costruire una struttura offensiva che possa agevolarlo nei movimenti sotto porta ed esaltare al massimo le sue capacità realizzative. Nel segno del tridente. Nel segno del Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA