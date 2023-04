La Punta, benedizione delle reti nella tonnara 

A La Punta, nella tonnara della famiglia Greco, è tutto pronto per calare le reti in vista della stagione di pesca 2023.

La benedizione delle reti ad opera di don Daniele Agus, 92 anni, segna l’inizio della stagione di pesca del tonno. Nel piazzale della tonnara tutta la ciurma con il rais Luigi Biggio ha ascoltato le parole di don Daniele. «Quando ho iniziato a dare la benedizione alle reti voi non eravate neanche nati - ha detto ai tonnarotti riuniti - le auto non esistevano, i primi anni arrivavo qui in vespa». Poi il sacerdote ha benedetto la ciurma, che tra poco tempo comincerà il lavoro in mare, prima calando le reti per costruire l’edificio sottomarino della tonnara, poi con le mattanze dei tonni finiti nelle rete. «Vi auguro che possiate fare un buon lavoro per voi e per le vostre famiglie», ha detto don Daniele.

Le reti sono pronte, nel grande cortile dello stabilimento de La Punta. Per calare la tonnara si attendono le giuste condizioni meteo-marine, in particolare che cali il forte vento. Poi la ciurma, agli ordini del rais, potrà cominciare a calare le reti e poi attendere il passaggio dei tonni da corsa vicino alle coste di Carloforte, secondo una rotta consolidata da tanti secoli. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA