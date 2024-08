«La pulizia delle strade è l’incubo degli automobilisti» 

«La pulizia delle strade e delle piazze si è rivelata un vero e proprio incubo per la sosta delle auto, soprattutto perché priva di segnali di indicazione». La denuncia è della minoranza di Sardara che sull’argomento interroga l’assessore Ambiente, Antonio Mameli. «I disagi - incalza il capogruppo Ercole Melis - sono legati all’intervento di pulizia/spazzamento del centro urbano concentrato in quattro giorni al mese, il primo e terzo mercoledì e il secondo e quarto sabato, dalle 5,30 alle 12. Ogni volta di fatto il paese viene diviso in due parti, dunque caos, disagi e la multa dietro l’angolo per divieto di sosta. I residenti dovrebbero lasciare l’auto molto distante dall’abitazione, questo perché la ditta che esegue i lavori non sistema la segnaletica stradale 48 ore prima, come prevede l’ordinanza». Dunque l’interrogazione: «Perché non vengono rispettate le prescrizioni del Comune? A quanto ammonta il costo del servizio? Siete certi che così impostato sia funzionale al decoro della cittadina?». Alla fine l’invito a rivedere il progetto. Pronta la replica di Mameli: «Va precisato che il servizio non ha un costo specifico, rientra nell’appalto della gestione dei rifiuti dell’unione dei comuni Terre del Campidano. Una novità assoluta che richiede del tempo per l’assestamento. Dalle verifiche degli uffici risulta che i segnali di divieto di sosta siano posti, in ogni caso nel sito del Comune sono indicate le strade interessate e gli orari. Solleciteremo la ditta a prestare maggiore attenzione». ( s. r. )

