La pulizia delle spiagge non parte, Comune in ritardo 

La stagione, anche quella dei servizi, a Muravera parte (ancora una volta) in ritardo: la pulizia e la cura delle spiagge da San Giovanni sino a Costa Rei - trenta chilometri di lunghezza - ci sarà senz’altro e le risorse sono persino abbondanti (85mila euro), ma i risultati difficilmente si vedranno prima di luglio. Nella delibera approvata dall’amministrazione comunale uscente, infatti, l’aggiudicazione del servizio è prevista per il 27 di giugno e l’affidamento due giorni più tardi, lunedì 29. Un ritardo dovuto forse anche alla data delle elezioni, fissate per domenica e lunedì: un periodo piuttosto complicato per un paese costiero che deve, appunto, organizzare la stagione turistica. Una data che peserà, inevitabilmente, su chi sarà chiamato ad amministrare il Municipio.

In ogni caso, il progetto prevede una pulizia accurata e il posizionamento di quasi un chilometro di passerelle di legno, acquistate negli scorsi anni e oggi accatastate nei magazzini del Comune, in gran parte delle spiagge.

La pulizia dell’arenile (con trattore e puli-spiaggia dove è possibile) dovrà essere effettuata da una squadra di cinque persone ogni giorno per quattro ore e dovrà concludersi entro le 9 del mattino, per non disturbare i bagnanti. Quest’ultima disposizione, lo scorso anno, talvolta non è stata rispettata tra le proteste, appunto, di chi si è ritrovato a prendere il sole in spiaggia fra polvere e rumori. Le squadre di pulizia dovranno inoltre raccogliere i rifiuti “assimilati agli urbani” e quelli speciali non pericolosi da smaltire negli impianti autorizzati, con costi – in questo caso – a carico del Comune.

Settantaquattro i giorni di lavori previsti: il servizio, se partirà alla fine di questo mese, terminerà il 20 ottobre. Chiarimenti sulle tempistiche sono stati chiesti dalla minoranza nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, lo scorso 27 maggio. Da parte della maggioranza (nessuno degli esponenti si è ricandidato) sono arrivate le rassicurazioni sull’avvio del progetto, ma non sui tempi necessari per realizzarlo.

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