La Ptpa attacca, l’Atp risponde  

La risposta dell’Atp, della Wta e anche della Itia non si è fatta attendere. Dopo la denuncia di una ventina di giocatori, supportati dal sindacato professionistico fondato dall'ex numero 1 Novak Djokovic, la Professional Tennis Players Association (Ptpa), che hanno intentato cause legali contro gli organi di governo del tennis, sono arrivate le repliche. Alle accuse di “sistema corrotto, illegale e abusivo” della Ptpa (ma Djokovic non ha firmato il documento), l’Atp ha definito le accuse “gravi e prive di fondamento”, la Wta parla di “azione legale fuorviante”. Mentre l’agenzia internazionale per l’integrità del tennis replica così: “Siamo orgogliosi del nostro ruolo nel contribuire a uno sport pulito e corretto”.

Le accuse

Secondo il direttore esecutivo della PTPA Ahmad Nassar «i giocatori sono intrappolati in un sistema ingiusto che sfrutta il loro talento, sopprime i loro guadagni e ne mette a repentaglio salute e sicurezza. Abbiamo esaurito tutte le opzioni per riformarlo attraverso il dialogo», ha affermato.

Di recente alcuni tennisti avevano criticato la clemenza dell'Itia nei casi di doping che hanno coinvolto Jannik Sinner e Iga Swiatek.

