«La psicologia migliora le prestazioni» 

Strade da trovare anche in situazioni intricate e raffiche di vento da sfruttare a proprio vantaggio. «Migliorare le prestazioni dell’atleta, raggiungere gli obiettivi prefissati, gestire al meglio la gara, recuperare da un infortunio»: la psicologia applicata allo sport spiegata da Gianna Manca, professionista con studi a Oristano, Sassari e Cagliari e tanto lavoro. Perché la mente in ogni campo, anche e forse soprattutto nell’attività fisica di altissimo livello, è fondamentale per «raggiungere la condizione ottimale».

Di cosa si occupa uno psicologo dello sport?

«Lavoriamo su diversi ambiti. Il principale è incentrato sul miglioramento della prestazione dell’atleta. Individuiamo i suoi punti di forza e le aree di miglioramento, poi cuciamo insieme con lui un vestito su misura per farlo star bene in gara. Tuttavia, oltre alle attività di allenamento mentale lavoriamo nella formazione di tutti i componenti della società sportiva, dai dirigenti agli allenatori: quando le figure dirigenziali e tecniche sono allineate, i messaggi che arriveranno ad atleti e atlete risulteranno coerenti. La coerenza facilita una serie di esperienze. È un lavoro complesso. Richiede un bel po’ di pazienza e di progettualità».

Perché ha scelto questa professione?

«La psicologia e lo sport sono sempre stati le mie più grandi passioni. È una società che ci definisce soprattutto attraverso i risultati ottenuti e pensare di rivoluzionare questa idea, spesso portatrice di sofferenza, mi appassiona. Aiutare gli atleti a costruire delle strade per performare, dando spazio anche alle fatiche, è un’esperienza intensa che dà un po’ il senso alla scelta della mia professione».

Perché inserire uno psicologo dello sport nello staff di una squadra di calcio?

«Immaginiamo che una squadra di calcio rappresenti un sistema. Al suo interno ci sono diverse figure che giocano ruoli differenti, come quando si è in campo. A seconda delle posizioni che una persona assume, le altre si possono muovere di conseguenza. Gli psicologi dello sport leggono il sistema e i processi che si delineano tra le varie componenti per avere gli elementi per intervenire: la comunicazione del mister con la squadra, il rispetto dei ruoli, la loro costruzione e così via. È una sorta di monitoraggio costante di quel che succede in campo e fuori, tenendo il gruppo il più possibile coeso per fargli trovare uno spazio che lo faccia sentire bene e possa essere fonte e motivo per migliorare la propria prestazione».

Qual è lo stress principale e come si interviene?

«Fin da piccoli si abituano i giocatori all’idea di non sbagliare, anziché insegnare come sfruttare l’errore. Questo non permette l’apprendimento. Sia con i giovani sia con gli adulti creare ambienti che allenano l’atleta a trovare soluzioni nell’errore diventa il miglior allenamento per una prestazione ottimale».

Lo sport in estate si ferma. Voi?

«Dipende dal tipo di sport col quale si lavora e dagli atleti che si seguono. Per alcune discipline ci sono i campionati italiani, in altre, come il calcio, si rallenta ma non si chiude del tutto perché le società, in questi mesi, gettano le basi della stagione».

Lei è anche la referente del Settore giovanile e scolastico della Sardegna.

«In questi anni abbiamo offerto un supporto e un sostegno alle società sportive. I settori giovanili sono ambiti che vanno potenziati tantissimo. Per farlo serve studiare e non pensare che basti essere stati buoni calciatori per lavorare con i ragazzi. Il calcio è cambiato e serve innovazione. Se come adulti riuscissimo a mettere i ragazzi al centro, potenziando le nostre competenze, loro farebbero sicuramente un altro tipo di esperienze».

Che lavoro si fa coi giovani?

«Sistemico. Per gli adulti diventa necessario essere pronti e preparati per capire quali siano i bisogni psicomotori degli atleti e creare le condizioni dentro e fuori del campo affinché queste si possano sviluppare. Qui diventa fondamentale il ruolo dei genitori, che con il supporto ai percorsi sportivi dei figli garantiscono la tutela del loro benessere».

Come sta lo sport sardo?

«In Sardegna servirebbe un investimento su strutture e professionalità. È una cultura che da noi manca, in tanti ambiti. Il tentativo delle figure come la mia è alzare l’asticella per provare a essere i fautori di queste rivoluzioni, culturali ed economiche».

È vero che siamo tutti un po’ psicologi?

«Tutti possiamo avere grandi capacità di ascolto ma il lavoro da psicologa è un’altra cosa. Richiede anni di formazione continua, terapia personale, supervisioni con altri colleghi per offrire alla persona uno spazio protetto in cui ricostruire la propria storia».

