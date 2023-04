La psichiatra: «Paziente paranoico»  

PISA. La psichiatra Barbara Capovani nel 2019 firmò le dimissioni dal reparto di Gianluca Paul Seung, l'uomo accusato di averla aggredita causandone la morte. La vittima comunicò al medico curante la diagnosi di «disturbi narcisistico, antisociale, paranoico di personalità» dopo un ricovero disposto dal tribunale in seguito a un arresto.

La dottoressa il 4 dicembre 2019 scriveva che dalle «numerose visite» durante il ricovero «sono emersi numerosi sintomi appartenenti allo spettro» di quei disturbi. Sintomi, spiega il referto, «che non riteniamo responsivi al trattamento farmacologico perché strutturati nell'assetto di personalità», mentre «non sono emersi disturbi della forma del pensiero, non fenomeni dispercettivi, non oscillazioni dell'umore, non elevazione della quota ansiosa». Per la dottoressa Capovani «il paziente appare totalmente consapevole delle proprie azioni e del loro disvalore sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA