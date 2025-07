La provocazione del generale «Io, candidato governatore...» 

Nell’albo d’oro del Premio Cue Eccellenze Italiane Roberto Vannacci succede a Luca Zaia. «E ne sono contento», dice il generale ed europarlamentare spezzino, mezzo sardo di La Maddalena per parte di madre, atteso domani alle 19.30 al Cue Porto Cervo per ritirare il riconoscimento ideato dall’imprenditore cagliaritano Sergio Siddi per personalità che si sono distinte nella società, operando con successo e riscuotendo il favore del pubblico.

I due libri

«Stimo Zaia, un amministratore eccezionale: dovunque dovesse posizionarsi dopo i suoi tre mandati da governatore del Veneto sarà un valore aggiunto», sottolinea Vannacci, che nel corso dell’evento, a ingresso libero e gratuito, presenterà anche i suoi due primi libri: “Il mondo al contrario”, tra i casi editoriali del 2023, e “Il coraggio vince: vita e valori di un generale incursore”, uscito nel 2024. «È un’autobiografia sintetica, e sta andando bene: ha già venduto 40mila copie, che per uno scrittore non professionista come sono io non è male».

«La casa del cuore»

Ma il viaggio in Sardegna offrirà a Vannacci, classe 1968, la possibilità di fare anche altro. «Prima di tutto, un bagno nel mare più bello del mondo, che conosco bene anche perché la mia famiglia ha una piccola casa a Costa Rei: la acquistò mio padre, militare pure lui, che tra gli anni ’50 e ’60 frequentava il poligono di Capo San Lorenzo, con la buonuscita non appena andò in pensione», spiega. «E, poi, incontrare il pubblico».

«L’Isola al voto»

A questo punto il discorso vira sulla politica e l’attualità. «La Sardegna è il posto dove torno più volentieri, spesso con le mie figlie, perché, al di là della bellezza del territorio, condivido molti dei valori e delle tradizioni dei sardi, il loro orgoglio identitario», premette il generale, «ma questa sarà anche l’occasione per parlare con la gente, perché la Sardegna potrebbe dover andare al voto prossimamente». La domanda sorge spontanea: Vannacci candidato governatore della Sardegna è possibile? «E chi lo sa: vedremo!», replica. «Non sono uno che si tira indietro. Ma una cosa è certa: se dovessi farlo, non sarebbe una candidatura di facciata». Che sia uno dei personaggi di maggior impatto della scena politica (e non solo) italiana degli ultimi tempi è innegabile. Qualche giorno fa alla Versiliana, Marina di Pietrasanta, ad ascoltarlo «c’erano 1300 persone», ricorda con una certa soddisfazione. La ragione? «Un po’ per la mia personalità fuori dagli schemi, nelle forze armate la mia squadra era quella delle Unità non convenzionali, e un po’ perché la gente si è stancata di sentire la solita narrazione da parte della classe politica». E la popolarità? Come la gestisce Vannacci? «In maniera naturale», risponde. «Cerco di essere il più disponibile possibile, ho imparato a usare i social e se gli haters mi attaccano me ne frego e tiro avanti». Che da amante degli sport estremi («alcuni ormai a livello amatoriale», ammette) e da onnivoro qual è («una volta in Africa ho mangiato cobra rosso e coccodrillo», svela) sarà una passeggiata.

RIPRODUZIONE RISERVATA