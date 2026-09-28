La Provinciale? Una discarica di plastica 

Allarme rifiuti a Orotelli. A distanza di circa una settimana da Cortes Apertas, in programma il 3 e 4 ottobre, sulla strada provinciale compare il fenomeno delle “bottiglie volanti”. In queste settimane, i rifiuti hanno invaso soprattutto le strade da e per il paese, in alcuni casi anche il centro abitato, dove anche poche centinaia di metri sono diventate una discarica di bottigliette d’acqua, sacchetti di patatine, brick di tè, lattine e persino vasche da bagno e lavatrici.

Il rimedio

Tra le ipotesi per contrastare l’abbandono indiscriminato di sporcizia compare quella dell’installazione di fototrappole. Il sindaco Tonino Bosu la prende in considerazione e segnala un episodio singolare lungo la provinciale che collega Orotelli alla 131 Dcn: dai veicoli volano bottiglie, boccioni e lattine; alcune poi spostate dalla carreggiata e infilate nei paletti, nei rami dei cespugli e persino negli steli dell’asfodelo. «Da una parte – commenta il primo cittadino – c’è chi getta bottiglie, lattine e ogni genere di rifiuto dal finestrino della macchina lungo le strade. Dall’altra c’è chi, invece di raccoglierli e smaltirli in modo corretto, si prende la briga di recuperare queste bottigliette per poi metterle in bella mostra lungo la provinciale. Il paese è casa nostra. Rispettarlo è un dovere di tutti».

Il monito

Intanto, i cestini posizionati nel paese sono vuoti: «Sappiamo che i cestini non sono sufficienti, ma il problema non dipende solo dalla loro presenza - dice Bosu -. Dove ci sono, spesso non sono pieni. Nonostante questo, anche piazze, vie e marciapiedi sono disseminati di rifiuti. E nelle campagne si trova ogni porcheria». Tra i rifiuti ingombranti e materiali abbandonati ci sono copertoni, batterie, carcasse di automobili, lavatrici, cucine, vasche da bagno, plastica, ferro e vetro. «A scuola e a casa il rispetto e il decoro dell’ambiente sono temi quotidiani. Eppure, fuori dalle mura, troppo spesso sembra che tutto sia permesso», sottolinea ancora il primo cittadino.

Per contrastare il fenomeno, ora, sembrano insufficienti i cantieri comunali, gli operai o l’affidamento del servizio a un’impresa esterna. Il sindaco invita tutti a prendere coscienza del problema tramite la collaborazione delle scuole con giornate di trekking urbano dedicate alla pulizia delle strade. Sempre Bosu, con l’amministrazione comunale, sosterrà la proposta di alcuni orotellesi che si offrono di ripulire le vie di accesso al paese.

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